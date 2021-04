Le Remplaçant : carton d'audience, TF1 annonce la suite

Carton d'audience pour la série "Le Remplaçant" diffusée ce lundi 12 avril sur TF1. Chose promise chose due, suite au succès fou de ces deux premiers épisodes pilotes portés par JoeyStarr, la production annonce le tournage des futurs épisodes.

Le Remplaçant : en tête des audiences !

JoeyStarr était à l'affiche de Le Remplaçant, une fiction TF1 diffusée ce lundi 12 avril et qui a su conquérir le cœur des Français. Le rappeur incarne un prof atypique qui débarque dans un lycée. Un peu pommé, il doit faire ses preuves, face à une équipe pédagogique sceptique et une classe de jeunes plutôt difficiles. Sans complaisance, et avec des méthodes fantaisistes, le prof au look original a su créer des liens avec ses élèves.

Des liens, JoeyStarr en a créé également avec les téléspectateurs qui se sont laissés embarquer dans cette fiction sur le thème de l'enseignement, l'éducation et la scolarité. Un sujet qui est en vogue en ce moment et que de nombreuses séries exploitent. Cependant, Le Remplaçant semble sortir du lot, puisque que les deux épisodes pilotes ont rassemblés en moyenne plus de 6,6 millions de personnes, pour une part d'audience de 33,3 %, ce qui est remarquable !

Le tournage des futurs épisodes commence bientôt

Les deux épisodes pilotes diffusés sur TF1 ont cartonné. La production a donc décidé de renouveler la série et de proposer de nouveaux épisodes qui formeront la première saison. Le succès de ces premiers épisodes a donc permis de sonder l'intérêt des téléspectateurs sur cette fiction portée par JoeyStarr. C'est le comédien lui-même qui a proposé ce projet et ce thème qui lui tenait à cœur. Il s'explique dans une interview accordée à TF1 :

Cette idée m'était venue en entendant aux infos que l'éducation nationale manquait de personnel et que les conditions pour pouvoir enseigner s'élargissaient aux bacheliers qui devaient juste compléter leur formation par un stage. Je me suis dit que cela ouvrait la porte à des profs différents.

Forcé de constater que le pari a été remporté haut la main, TF1 a confirmé la commande de nouveaux épisodes qui se tourneront cet été. Au grand désespoir de certains téléspectateurs déjà conquis, il n'y aura pas d'autres épisodes la semaine prochaine. Il faudra donc être patient avant de retrouver JoeyStarr à nouveau vêtu de la veste beige et du baggy qui caractérise tant Nicolas Valeyre, ce prof de français pas comme les autres.

Le Remplaçant ©Exilene Films / Black Dynamite Productions

Joey Starr un comédien qui plaît !

Il a longtemps divisé le public, rappeur provoquant, vulgaire, propos déplacés, polémiques, JoeyStarr a toujours aimé être dans la provoc'. Néanmoins, il reste l'un des pionniers du rap français et a su conserver ses fans de la première heure, qui lui sont toujours fidèles et n'oublient pas ses succès musicaux. En ce dirigeant vers le cinéma le rappeur a prouvé qu'il s'avait également interpréter des rôles différents, loin de l'image qu'il renvoie.

Bluffant dans le film Polisse de Maïwenn, il a trouvé sa voie en tant qu'acteur. Drame ou comédie, JoeyStarr a plus d'un film à son actif : Une autre vie, Nuit Blanche, Les Gorilles. Il a déjà fait ses preuves en télé en apparaissant dans des séries telles que Gloria, Capitaine Marleau ou des téléfilms comme La main du mal. Prochainement au théâtre, le comédien est également associé à de nombreux projets filmiques concernant le biopic du groupe NTM auquel il fait parti, notamment Suprêmes et Le Monde de demain.