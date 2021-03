Le Remplaçant : JoeyStarr bientôt prof de français dans une nouvelle fiction TF1

JoeyStarr arrive le 12 avril sur TF1 dans une nouvelle fiction intitulée "Le Remplaçant". Le rappeur et comédien rentrera dans la peau d'un professeur de français non-conformiste, au style atypique avec des méthodes un peu fantaisistes.

Le Remplaçant : le projet de JoeyStarr

JoeyStarr avait une profonde envie de se glisser dans la peau d'un professeur. TF1 a su combler sa demande en lui proposant le rôle de Nicolas Valeyre, un prof atypique, dans Le Remplaçant. Après La Main du mal, Munch ou encore Gloria, l'ancien rappeur prend plaisir à tourner dans des fictions télévisées. Cette fois-ci, il endosse le premier rôle dont il a eu lui-même l'idée. La chaîne lancera donc deux épisodes pilotes de quarante-cinq minutes.

La nouvelle fiction Le Remplaçant est réalisée par Nicolas Guicheteau qui a également travaillé sur de nombreux projets de séries comme Alexandra Ehle, Munch et Engrenages. À la création, on retrouve Chloé Marçait, Joris Morio et Jean-André Yerlès. Si le succès est au rendez-vous lors de la diffusion, la chaîne pourrait commander une première saison, qui deviendrait donc une série.

Le Remplaçant © Exilene Films / Black Dynamite Productions

Un enseignant pas comme les autres

JoeyStarr incarne donc un professeur de français remplaçant. Il est reconnaissable à son style atypique, ses méthodes fantaisistes et ses manières un peu brute de décoffrage. Ce nouveau professeur dénote et sort des sentiers battu. Ce dernier dérange sa hiérarchie, mais inspire naturellement confiance aux élèves. Bien évidemment, il sera confronté à la nouvelle génération qui créera un certain décalage. Il devra donc faire face à certaines difficultés et revoir ses convictions. Le professeur de français non-conformiste aura du mal avec le système éducatif et sera rattrapé par la réalité du terrain. JoeyStarr s'exprime sur la fiction Le Remplaçant, dans une interview réalisée par TF1 :

Il débarque sur son grand cheval blanc, mais il est vite rattrapé par ce que sont les jeunes d’aujourd’hui et l’époque dans laquelle nous vivons. Plutôt du genre rentre-dedans, il s’en prend finalement lui aussi plein la figure.

Le Remplaçant © Exilene Films / Black Dynamite Productions

JoeyStarr est bien accompagné !

Le comédien partage l'écran avec Barbara Schulz, une collègue et amie qu'il connaît bien, depuis le tournage de la série Gloria. On retrouve également à leurs côtés, Sébastien Chassagne , Stéphane Guillon, Héléna Noguerra. La comédienne et humoriste Nadia Roz sera elle aussi de la partie, accompagnée de la célèbre Armelle. Bien entendu, de nombreux élèves sont présents dans Le Remplaçant. JoeyStarr évoque un casting bien choisi, avec des jeunes qui ont su lui renvoyer la balle.

JoeyStarr a donc un emploi du temps bien chargé en ce moment. Effectivement, de nombreux projets vont voir le jour prochainement. L'homme aux nombreuses casquettes prépare actuellement une pièce de théâtre intitulée Cette petite musique que personne n’entend. Le tournage du film Suprême réalisé par Audrey Estrougo touche à sa fin. Depuis le 3 février, le comédien est également associé à la série Le Monde de demain. Les deux projets étants des biopics sur le groupe NTM.

Découvrez Le Remplaçant le 12 avril sur TF1.