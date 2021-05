Le Saut du diable sur Salto : le téléfilm palpitant avec Philippe Bas est disponible en avant-première

La plateforme Salto propose en avant-première le téléfilm "Le Saut du diable" porté par Philippe Bas. Le comédien se glisse dans la peau de Paul Vilar un ancien officier des Forces Spéciales qui souhaite renouer avec sa fille lors d'une randonnée. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu...

Le Saut du diable : une aventure spectaculaire

Réalisée par Abel Ferry, la fiction inédite Le Saut du diable coproduite et portée par Philippe Bas sera diffusée le jeudi 17 juin sur TF1. En attendant, le téléfilm divisé en deux parties est disponible en avant-première sur la plateforme Salto. Après Pourquoi je vis, La Traque, Mention Particulière et prochainement Liés pour la vie avec Laëtitia Milot, la chaîne propose une nouvelle fois une fiction inédite dans un registre bien différent.

Cette fois-ci, Philippe Bas qui incarne Paul Vilar dans Le Saut du diable, nous emmène au cœur des montagnes dans un scénario catastrophe. Habitué des sports de combat, le comédien a réalisé l'ensemble de ses cascades qui sont pour le moins très impressionnantes. Les aventures sont rythmées par des scènes d'action, entre combats et sauts spectaculaires.

Tourné en partie à Aix-les-Bains et en Haute-Maurienne, le scénario se déroule dans un décor magnifique. Entre montagnes, forêts et canyons, les personnages vont évoluer dans un environnement hostile et vont être mis à rude épreuve.

Le Saut du diable © TF1 Production

Le lien entre un père et sa fille

Le téléfilm suit Paul Vilar un ancien officier des Forces Spéciales, spécialiste de la survie et des sports extrêmes. Séparée depuis avec sa femme, il propose à sa fille Sara, âgée de 17 ans, de faire une randonnée avec lui à l'occasion de leur anniversaire commun. Il compte sur cette sortie en montagne pour renouer le contact et se rapprocher d'elle. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu.

Le Saut du diable © TF1 Production

Tout bascule lorsque Sara est témoin d'un meurtre lors de la randonnée. Elle filme la scène avec son téléphone portable. Les tueurs vont alors les prendre en chasse et ne reculeront devant rien pour les éliminer. Ensemble, ils vont devoir fuir et faire face à une nature impitoyable. Heureusement, Sara peut compter sur les ressources de son père pour la protéger.

Sara est incarnée par Maïra Schmitt, déjà présente dans Léo Mattéï. On retrouve également à l'affiche Armelle Deutsch dans le rôle de la mère, Laurent Maurel, Sébastien Thirion, Yann Pradal, Denis Braccini, Dorylia Calmel, et Thomas Di Genova.

La fiction inédite Le Saut du diable est disponible en avant-première sur Salto et sera diffusée sur TF1 le jeudi 17 juin à 21h05.