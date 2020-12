Le Seigneur des anneaux : Amazon annonce 20 nouveaux acteurs au casting de la série

Amazon Studios tourne depuis des mois sa série "Le Seigneur des anneaux". De nouveaux acteurs et actrices ont été annoncés au casting.

Le Seigneur des anneaux : une histoire épique

Le Seigneur des anneaux est l’œuvre d'une vie du romancier J.R.R Tolkien. Vendue à plus de 150 millions de copies dans le monde, la saga en trois tomes a fasciné les lecteurs du monde entier. Quand Peter Jackson a annoncé vouloir en faire une adaptation au cinéma, on a retenu notre souffle pour qu'elle soit réussie. Puis Le Seigneur des anneaux : la Communauté de l'anneau est sorti au cinéma en 2001 et nous avons tous été conquis par le film. Les deux suites ont confirmé les qualités du premier et la trilogie a raflé 17 Oscars (dont 11 pour Le Retour du Roi).

Le Seigneur des anneaux ©New Line Cinema

Le casting était parfait, fort de la présence, parmi tant d'autres, d'Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan,Billy Boyd, Orlando Bloom,Viggo Mortensen, et Ian McKellen. Puis la trilogie Le Hobbit est sortie quelques années après et, même si le succès au box-office fut présent, les longs-métrages ont reçu moins d'éloges.

Aujourd'hui, c'est Amazon Studios qui s'apprêtent à plonger dans la Terre du Milieu.

De nouveaux invités

Nous savons déjà que l'histoire de la série Le Seigneur des anneaux se passera bien avant celle racontée dans l’œuvre originale. Se voulant aussi épique que les films, Amazon Studios a annoncé que le budget était quasi illimité pour que la qualité soit au rendez-vous.

Aujourd'hui, de nouveaux acteurs ont été annoncés pour rejoindre le casting, à commencer par le toujours fabuleux Peter Mullan, vu dernièrement dans Ozark et Westworld.

Peter Mullan dans Ozark ©Netflix

Peter Tait revient dans l'univers après son apparition dans Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi. Cynthia Addai-Robinson, croisée dans Stumptown, Arrow ou Mr Wolff, sera aussi de la partie.

Sont aussi annoncés Maxim Baldry (Years and Years), Ian Blackburn, Kip Chapman (6 Days), Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle (Jersey Affair), Sir Lenny Henry (The Long Song), Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells (Good Omens), Geoff Morrell (Dr Harrow), Lloyd Owen (HHhH), Augustus Prew (The Morning Show), Alex Tarrant (Filthy Rich), Leon Wadham (Power Rangers), Benjamin Walker (Love is Blind) et Sara Zwangobani.