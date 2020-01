Le Seigneur des anneaux : Amazon annonce le casting de la série

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Amazon en dévoile un peu plus sur sa série « Le Seigneur des Anneaux » en présentant une première parte de son casting. Pas de stars dans le lot, ce qui est assez surprenant. Le studio compte sur des nouvelles têtes pas encore trop identifiées pour son futur programme phare.

Amazon joue gros avec sa série Le Seigneur des anneaux. Jamais le studio ne s’était lancé dans une telle entreprise. La conjoncture actuelle pousse toutes les plateformes à se chercher les succès de demain, alors que la concurrence devient de plus en pus impitoyable. La trilogie de Peter Jackson a mis tout le monde d’accord à l’époque et Game of Thrones s’est imposé comme le blockbuster télé le plus spectaculaire qui soit. Qu’Amazon aille sur ce terrain en sortant autant les muscles est clairement une réponse à la fin de GoT. Tout reste cependant à faire pour égaler le show d’HBO. La marque Le Seigneur des Anneaux est forte mais il faut quasiment repartir de zéro avec la nouvelle approche narrative. On n’en sait guère trop sur celle-ci, si ce n’est que les événements vont se dérouler lors du second âge de la Terre du Milieu – avant la trilogie de Jackson.

Le casting du Seigneur des Anneaux est connu

Plusieurs noms avaient circulé pour le casting mais Amazon n’avait jamais rien confirmé. Dernièrement, c’est le départ de Will Poulter qui a été évoqué, et son remplaçant devait être Robert Aramayo pour ce rôle récurrent dont on ne connaît pas l’identité. Le studio vient de dégainer une grosse annonce pour dévoiler une partie de la distribution principale du Seigneur des anneaux. Au total c’est 15 noms qui sont donnés, dont celui d’Aramayo, mais aussi ceux de Joseph Mawle, Ema Horvath, Markella Kavenagh et Morfydd Clark (dans la peau de Galadriel plus jeune), tous déjà connus. On peut désormais ajouter à la liste Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman.

Le sentiment général est qu’Amazon n’a pas l’air de s’appuyer sur des stars identifiées. Les personnalités présentes dans cette liste ne sont pas totalement inconnues mais le grand public ne doit pas réellement les identifier. C’est une démarche courageuse que de refuser de solliciter des grosses pointures dans le cadre d’un programme aussi ambitieux que Le Seigneur des Anneaux.

Le tournage des deux premiers épisodes commencera le mois prochain, avec J.A. Bayona aux commandes. Un petit temps de réflexion sera pris après ça pour voir si la série va dans la bonne direction et, au besoin, corriger des choses. Par ailleurs, Le Seigneur des Anneaux aura une seconde saison. La première n’a pas encore de date de diffusion mais devrait être lancée en 2021 sur nos écrans.