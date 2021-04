Le Seigneur des anneaux : découvrez le budget délirant de la saison 1 pour la série Amazon

Amazon se lance un défi d'envergure en se lançant dans une série "Le Seigneur des anneaux". Pour mettre toutes les chances de son côté, le service de streaming a constitué un budget absolument délirant rien que pour la première saison, faisant de cette série la plus chère de tous les temps.

Le Seigneur des anneaux décliné sur le petit écran

L'avènement des plateformes de streaming a reconfiguré l'écosystème télévisuel. Les networks traditionnels ne sont plus les seuls à se partager le gâteau et cette concurrence accrue force tout le monde à trouver des idées pour tirer son épingle du jeu. La création ou l'acquisition de productions originales est l'atout numéro un pour attirer le public. Dans cette guerre, les géants n'hésitent pas à débourser des sommes très conséquentes pour enrichir leur catalogue. Nouvel exemple avec la série Le Seigneur des anneaux prévue sur Amazon.

Ce préquel va se dérouler environ 3000 ans avant les événements de la trilogie et pourrait sortir avant la fin de l'année. Nous découvrirons le Second âge de la Terre du Milieu avec des nouveaux personnages et une intrigue qui reste encore à définir. Des premiers éléments officiels ont déjà dévoilé que nous irons du côté des Monts Brumeux, de l'île de Númenor ou dans la capitale elfique, Lindon. Par ailleurs, certains personnages connus seront de retour. Galadriel sera de la partie, tout comme Elrond. Cet ambitieux projet est en pleine production de sa saison 1. Il devrait ensuite s'étendre sur plusieurs salves d'épisodes. Autant dire qu'on risque d'avoir un blockbuster télévisuel calibré pour tout emporter sur son passage. À l'image de Game of Thrones, qui a été le phénomène de la dernière décennie.

Le Seigneur des anneaux : le retour du roi ©New Line Cinema

Un budget record

Le terme blockbuster est ici très justement employé car The Hollywood Reporter vient de dévoiler le montant astronomique dépensé uniquement pour la première saison. D'après le média américain, l'addition grimpe à 465 millions de dollars. Ce qui en fait la série la plus chère de tous les temps. Une somme dingue qui prouve que la télévision joue désormais dans la même cour que les productions pour le cinéma. Amazon doit être en confiance pour mobiliser une telle enveloppe et c'est la preuve que le spectacle doit être à la hauteur des attentes. On imagine qu'il faudra investir à peu près pareil pour chaque nouvelle saison. Ce qui va faire beaucoup sur la durée !

À titre de comparaison, un film comme Avengers : Endgame a eu un budget de 365 millions de dollars (hors frais marketing). L'entière trilogie de Peter Jackson a été faite pour 281 millions de dollars (là aussi sans frais marketing). C'est dire à quel point la série voit les choses en grand. Pour prendre un dernier exemple, un show comme Game of Thrones coûtait dans les 100 millions de dollars lors des dernières saisons. Pas besoin de sortir la calculatrice pour se rendre compte de l'écart conséquent.