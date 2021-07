Le Seigneur des anneaux : du sexe dans la série Amazon ?

Amazon fait sauter la banque avec la très ambitieuse série "Le Seigneur des anneaux" et risque même de chambouler les fans avec du sexe ou, au moins, de la nudité. Une nouveauté par rapport aux films qui n'est pas forcément bien vue par certains.

La série la plus chère de tous les temps

À l'heure où les budgets des séries sont de plus en plus conséquents, celui de la future série Le Seigneur des anneaux s'élève largement au-dessus de la masse. La première saison va se faire pour 465 millions de dollars et promet donc de nous en mettre plein la vue. Amazon a décidé de se lancer dans un programme qui se positionne avant la trilogie originale. Plus précisément, c'est lors du Second âge de la Terre du Milieu que va se dérouler le scénario, soit environ 3000 ans en amont de ce qu'on a connu dans les livres ou la trilogie de Peter Jackson.

À cette occasion, plusieurs décors inédits sur nos écrans seront explorés, comme les Monts Brumeux ou l'île de Númenor. Nous retrouverons également quelques personnages connus, comme Galadriel, Elrond et le méchant Sauron. La série sera à coup sûr un énorme événement mais on attend encore de savoir quand la diffusion aura lieu.

Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau ©New Line Cinema

Du sexe dans Le Seigneur des anneaux ?

Depuis l'année dernière, Le Seigneur des anneaux, qui est actuellement en tournage en Nouvelle-Zélande, suscite également quelques inquiétudes. L'apparition d'une annonce de casting laissant entendre que les épisodes contiendraient possiblement du sexe a provoqué un petit séisme. Une partie des fans a peur que le show verse dans le sexe sauvage à la Game of Thrones et aille à l'encontre de l'esprit de Tolkien - il est vrai que Le Seigneur des anneaux ne mise absolument pas sur la sexualité. Une pétition a même été lancée pour décourager Amazon de s'aventurer sur cette voie. À l'heure où l'on écrit ces lignes, elle a récolté à peine plus de 52 400 signatures.

Le site spécialisé TheOneRing nous permet d'en savoir un peu sur cet épineux dossier. D'après leurs informations, aucune scène de sexe n'est prévue dans la série. Il devrait cependant y avoir un peu de nudité, sans qu'elle ne soit sexualisée. Ce qui veut dire que nous devrions voir quelques corps dévêtus, pour des raisons encore inconnues (l'article évoque "un choix artistique" pour accentuer "un matériel thématique très sombre"), mais ne devrait pas chercher à jouer dans la même cour que Game of Thrones. Si ce rapport s'avère vrai, il rassurera sûrement les fans sceptiques. Rappelons que l'annonce du casting stipulait que les acteurs ne devaient pas avoir de problème avec la nudité "partielle ou totale" et également qu'une coordinatrice d'intimité avait été engagée pour s'assurer que les acteurs concernés vivent au mieux cette expérience.