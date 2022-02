Les Anneaux de Pouvoir : Galadriel et Elrond se dévoilent en images

La série "Les Anneaux de Pouvoir" des studios Amazon, tirée de l'univers "Le Seigneur des anneaux" et prévue pour se développer sur au moins cinq saisons, se montre dans une série d'images inédites. On peut y voir notamment Galadriel, l'Elfe mythique interprétée par Morfydd Clark, ainsi que de nouveaux personnages créés pour la série, présentés dans des environnements sublimes.

La série Les Anneaux de Pouvoir prépare l'offensive

Le 2 septembre 2022, le monde des séries accueillera une nouvelle création qui va faire trembler ses murs. Les Anneaux de Pouvoir, nouvelle série originale d'Amazon, est en effet une monumentale production basée sur l'oeuvre de J.R. R. Tolkien, dont les intrigues se déroulent des milliers d'années avant les événements de la saga The Hobbit et de ceux de la légendaire trilogie Le Seigneur des anneaux.

Après la série de romans au succès universel et les deux immenses trilogies portées au cinéma par Peter Jackson, l'attente du public au sujet de la série Les Anneaux de Pouvoir atteint ainsi logiquement des sommets. Avec son budget total de production estimé autour du milliard de dollars, pour l'histoire de la création audiovisuelle et pour l'histoire aussi du streaming, tout est mis en place pour qu'il y ait un avant et un après Les Anneaux de Pouvoir.

Galadriel (Morfydd Clark) - Les Anneaux de Pouvoir ©Amazon Studios

Les personnages de la série se montrent

Une série d'images a été dévoilée en exclusivité par Vanity Fair. On peut découvrir dans celle ci-dessus le personnage de Galadriel, Elfe millénaire incarnée ici par Morfydd Clark, et qui avait les traits de Cate Blanchett dans les deux trilogies de Peter Jackson. Dans ses nouvelles aventures, elle va croiser la route de Halbrand, un humain et nouveau personnage créé pour la série. Halbrand est interprété par Charlie Vickers.

Halbrand (Charlie Vickers) - Les Anneaux de Pouvoir ©Amazon Studios

Elfes et Nains en majesté

Au nombre de 22, tous les personnages de la série auront leurs aventures.Si on connaissait les noms au casting, on ne savait pas forcément qui jouerait quel personnage. Une ignorance en partie résolue avec la présentation des personnages suivants. En premier l'Elfe Arondir, interprété par Ismael Cruz Cordova, une création inédite pour la série. Il y a ensuite la Princesse Naine Disa, jouée par Sophia Nomvete, et le Seigneur Nain Durin IV, incarné par Owain Arthur, deux figures du royaume souterrain de Khazad-Dûm.

Les Anneaux de Pouvoir ©Amazon

Autre célèbre Elfe qu'on retrouvera aussi dans la série d'Amazon, Elrond. Celui-ci était incarné dans les films de Peter Jackson par l'acteur Hugo Weaving. Et pour la série, c'est le jeune Robert Aramayo qui prend en charge le rôle.

Elrond (Robert Aramayo) - Les Anneaux de pouvoir ©Amazon Studios

On devrait en découvrir plus avec de nouvelles images qui seront diffusées sous forme de teaser lors du Super Bowl, qui se tient dans la nuit du dimanche au lundi 14 février. Il faudra patienter de longs mois pour poser les yeux sur le premier épisode, et cette attente risque d'être très longue...