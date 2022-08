Le Seigneur des anneaux : on a vu les deux premiers épisodes des "Anneaux de pouvoir"

À quelques jours de la sortie de la série événement sur Prime Video, nous avons pu découvrir les deux premiers épisodes de "Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir". Deux heures prometteuses et ouvrant de nombreuses pistes tout en offrant des images sublimes, mais qui souffriront logiquement de la comparaison avec la première trilogie de Peter Jackson sur la Terre du Milieu.

Les Anneaux de pouvoir : l'ascension de Sauron

Tandis que les trilogies du Seigneur des anneaux et du Hobbit se déroulent durant le Troisième Âge de la Terre du Milieu, Les Anneaux de pouvoir commence pendant le Deuxième Âge. La série événement s'ouvre sur une courte période de paix pour les Elfes, avant une longue bataille contre le Seigneur des Ténèbres Morgoth et son armée. Une guerre au cours de laquelle Galadriel (Morfydd Clark) perd un être cher.

Après avoir voyagé pendant de longues années afin d'anéantir complètement l'ennemi, Elrond (Robert Aramayo) et le Haut Roi Gil-Galad (Benjamin Walker) essaient de la persuader de renoncer. Alors qu'elle doit se rendre à Valinor pour trouver l'apaisement qu'elle mérite, Galadriel en est convaincue : les Ténèbres mettent au point un plan pour engloutir la Terre du Milieu. Elle décide donc de poursuivre sa traque.

Bronwyn (Nazanin Boniadi) - Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

C'est ainsi que l'on peut résumer sans trop en dire les deux premiers épisodes du programme, annoncé comme la série la plus chère de l'histoire. Les Anneaux de pouvoir n'est évidemment pas uniquement centrée sur Galadriel. De nombreux pions se positionnent aux quatre coins de la Terre du Milieu, annonçant un spectacle épique, proposant des paysages variés et sublimes, loin de n'être qu'une avalanche d'effets numériques.

À l'inverse, ces deux épisodes d'ouverture ne versent à aucun moment dans la surenchère, préférant présenter les personnages et les liens qui les unissent dans des scènes où l'émotion transparaît grâce aux acteurs et aux dialogues tout en retenue. La relation entre Galadriel et Elrond ainsi que celle entre Bronwyn (Nazanin Boniadi) et Arondir (Ismael Cruz Cordova) imposent par exemple très vite des enjeux dramatiques touchants, en plus de l'intrigue générale prenante et prometteuse laissant présager le retour de Sauron.

Comment passer derrière Le Seigneur des anneaux ?

La cohabitation compliquée entre les différents peuples et la défiance des uns envers les autres, l'aveuglement face au danger, l'obstination qui se transforme en quête... La série réussit à s'approprier immédiatement les thématiques de J.R.R. Tolkien. Et si ces deux épisodes optent pour une mise en place plutôt calme, ils ne sont pas exempts de séquences spectaculaires.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

La bataille d'ouverture est courte mais témoigne d'emblée de l'ambition des Anneaux de pouvoir. On pense également à une attaque en pleine mer qui marque une rencontre apparemment déterminante. Enfin, une entrée dans les Montagnes de Brume permet d'apprécier l'opulence et la flamboyance du Royaume des Nains, à mille lieues des mines dévastées de la Moria où a lieu l'affrontement dans Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau.

Les Anneaux de pouvoir risque évidemment de souffrir de la comparaison permanente avec la trilogie de Peter Jackson (moins avec celle du Hobbit, malgré ses nombreuses qualités). La direction artistique de la série s'inspire beaucoup de celle d'Alan Lee et John Howe (ce dernier participant d'ailleurs au programme) sur les films, tandis qu'Howard Shore a composé le thème du générique, laissant ensuite sa place à Bear McCreary pour le reste de l'excellente bande originale.

Vivement la suite...

Malgré cela, le programme parvient à trouver sa voie, optant logiquement pour un rythme étiré, ce qui lui permet d'approfondir des détails et de creuser plus vite les personnages, quitte à laisser certains spectateurs sur le carreau. Par ailleurs, le penchant pour l'épouvante de J.A. Bayona (L'Orphelinat, Quelques minutes après minuit) se ressent, et le cinéaste démontre une nouvelle fois qu'il est doué pour laisser planer une menace invisible dans cette introduction.

Arondir (Ismael Cruz Cordova) - Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

Ces deux premières heures réussissent donc à plonger le public dans un univers familier sans pour autant donner l'impression d'avoir copié le travail colossal accompli ces vingt dernières années. Ouvrant de nombreuses pistes, la série a le potentiel de continuer à développer à l'écran un univers monstrueux en lui donnant un souffle différent. L'attente des prochains épisodes devient par conséquent elle aussi monstrueuse.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir est à découvrir sur Prime Video dès le 2 septembre 2022.