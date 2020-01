Le Seigneur des anneaux : un ex-Game of Thrones remplace Will Poulter

Si elle aspire à être un des grands cartons de demain à la télévision, la série « Le Seigneur des anneaux » par Amazon peut déjà afficher une ombre au tableau. Will Poulter, attendu dans un des rôles principaux, ne pourra pas participer. Il est remplacé par un acteur vu dans « Game of Thrones. »

De l’univers créé par J.R.R. Tolkien, Peter Jackson en a tiré une trilogie titanesque qui a marqué le cinéma. Le public est ensuite resté sur sa faim avec l’aventure du Hobbit, moins convaincante. Mais la série Le Seigneur des anneaux est entourée de grandes attentes, à la hauteur des ambitions d’Amazon. Pour ne pas faire du Seigneur des anneaux cheap et soutenir la comparaison avec Game of Thrones, le studio sait qu’il doit sortir le chéquier. 250 millions de dollars ont déjà été débloqués rien que pour la première saison et l’objectif n’est pas du tout de s’arrêter à cette étape. Une saison est déjà dans les tuyaux !

L’intrigue se déroulera bien avant les événements de la trilogie initiale en allant explorer le second âge de la Terre du Milieu. Cette temporalité permet déjà d’exclure bon nombre de personnages connus, mais pas quelqu’un comme l’elfe Galadriel, précédemment interprétée par Cate Blanchett et qui sera ici présente sous les traits de Morfydd Clark. On aimerait tellement vous en dire plus mais Amazon mise sur le silence pour que rien d’important ne fuite en amont. Nous devrons donc nous montrer patients pour en savoir davantage et encore plus pour découvrir les premiers épisodes, pas attendus avant 2021 !

Le Seigneur des anneaux pioche chez Game of Thrones

Will Poulter était annoncé dans l’un des rôles principaux mais l’acteur doit finalement refuser de participer au projet en raison d’un problème d’emploi du temps. Pas question de savoir qui il comptait incarner mais nous pouvons vous dire, grâce aux informations de Deadline, que la production lui a trouvé un remplaçant ! Robert Aramayo est actuellement en négociations pour prendre le rôle. Ce qui veut dire qu’il n’est pas encore totalement à bord mais est, en tout cas, la cible prioritaire.

L’acteur n’est pas aussi connu que Will Poulter mais affiche sur son CV une participation à Game of Thrones dans la peau de Ned Stark plus jeune. C’est probablement un grand tournant dans sa carrière qu’il est en train de vivre. L’un des premiers rôles d’une aussi grosse production va l’amener à étendre sa réputation. On souhaite la même chose à Joseph Mawle, Ema Horvath et Markella Kavenagh, déjà tous engagés sur le projet.