Le Seigneur des anneaux : un premier teaser et un titre pour la série Amazon

Attendue pour septembre 2022, la série "Le Seigneur des anneaux" se dévoile à peine avec un premier teaser très énigmatique dirigé par une voix off particulièrement sombre...

Le Seigneur des anneaux : place à la série

Le Seigneur des anneaux a marqué plusieurs générations de lecteurs depuis le milieu des années 1950. Puis, au début des années 2000, l'œuvre de Tolkien a donné lieu à trois monuments du cinéma. La trilogie réalisée par Peter Jackson est devenue une référence ancrée dans la culture populaire. Par la suite, c'est Le Hobbit qui a été développé sur grand écran à partir de 2012. Dix ans plus tard, l'univers imaginé par Tolkien continue d'inspirer. Mais cette fois, c'est avec une série. Amazon a décidé de s'attaquer à une période très antérieure à l'histoire racontée dans les films. Ainsi, la série Le Seigneur des anneaux se déroulera lors du Second âge de la Terre du Milieu, soit à peu près 3000 avant la quête de Frodon, chargé d'aller détruire l'Anneau unique forgé par le Seigneur des Ténèbres, Sauron.

Le Seigneur des anneaux ©New Line Cinema

Un premier aperçu de la série d'Amazon

Ce premier teaser ne montre pas d'images véritables de la série, mais introduit le logo, un peu à la manière du générique de Game of Thrones. On pense d'abord à une montagne, puis une rivière, ainsi qu'un nuage de fumée et un jet de flamme. Mais tout cela permet en réalité de former l'anneau qui devient le O dans le sous-titre de la série : The Rings of Power.

Dès lors, le plus intéressant de cette vidéo est la voix off. On se souvient du texte récité par Cate Blanchett dans les premiers instants de La Communauté de l'anneau. Ce n'est plus la sienne ici, et le texte est légèrement différent. "Trois anneaux pour les rois elfiques, sous le ciel, sept pour les seigneurs nains, dans leur trou de pierre, neuf pour les Hommes, condamnés à mourir, un pour le seigneur des ténèbres".

Un texte beaucoup plus sombre et qui prend clairement parti du côté de Sauron. Difficile de dire si ce dialogue est prononcé par Galadriel, qu'incarnait Cate Blanchett dans les films, mais cette voix ressemble en effet à celle de Morfydd Clark, qui reprendra le rôle dans la série. Dans tous les cas, avec cette simple présentation Amazon Prime Video devrait attiser la curiosité des fans, certainement impatients de découvrir le résultat. Il faudra encore patienter plusieurs mois puisque la série Le Seigneur des anneaux devrait arriver sur Amazon Prime Video le 2 septembre 2022.