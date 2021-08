Le Seigneur des anneaux : une date et une première image pour la série Amazon

La série "Le Seigneur des anneaux" d'Amazon est sans conteste l'un des événements les plus attendus sur le petit écran de ces prochains mois. La plateforme vient d'annoncer la date de diffusion et dévoile une première image officielle.

Le Seigneur des anneaux : Amazon prépare du lourd

Plus personne ne peut oser dire que le petit écran ne boxe pas dans la même catégorie que le grand. Si les sensations sont différentes, les moyens et les idées se valent d'un côté comme de l'autre. Nous sommes dans une ère où des enveloppes démentes sont employées pour créer des shows exceptionnels. La série Le Seigneur des anneaux est un bel exemple, avec un budget avoisinant les 465 millions de dollars rien que pour la première saison.

Par rapport à la trilogie de Peter Jackson, l'intrigue se déroulera cette fois bien avant. Nous serons conviés à découvrir le Second âge de la Terre du Milieu, soit à peu près dans les 3000 avant les films. Un écart considérable, qui permettra d'explorer d'autres contrées, d'avoir une histoire différente et de présenter un tas de personnages inédits. Il sera toujours question de Sauron en fond, et certaines têtes connues du public auront le droit à un retour. Par exemple, Galadriel sera dans le coup, avec cette fois Morfydd Clark pour l'incarner (le rôle était tenu par Cate Blanchett au cinéma). On attend encore des précisions sur l'intrigue pour savoir de quoi il va être question, mais les fans les plus renseignés ont déjà leur petit idée sur la question.

Amazon fait le choix courageux de ne pas assembler un casting de stars pour la série et veut propulser des noms moins connus. Ainsi, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Peter Mullan, Peter Tait ou encore Cynthia Addai-Robinson seront au sein de la distribution.

Rendez-vous en 2022

La production de la saison 1 vient de s'achever et on sait enfin quand la diffusion va débuter : le 2 septembre 2022. Ce qui nous fait encore une année complète à attendre. Connaissant l'ampleur de la production et la folle attente autour, on préfère qu'assez de temps soit pris pour obtenir un résultat à la hauteur. En plus de la date de lancement, Amazon nous fait le plaisir de dévoiler la première image officielle du show. Un aperçu absolument magnifique, avec une ampleur visuelle qui est conforme à ce que l'on attend de la série Le Seigneur des anneaux.