Le Silence des Agneaux : une série sur Clarice Starling est en préparation

Bonne nouvelle pour les fans de l’oeuvre de Thomas Harris, et par extension du film « Le Silence des Agneaux ». Une série consacrée au personnage de Clarice Starling est actuellement en préparation chez CBS.

Pour les amateurs de thrillers et de films de serial-killers, Le Silence des Agneaux sorti en 1991 est sans conteste un des classiques du genre. Adapté des romans de Thomas Harris, le long-métrage mis en scène par Jonathan Demme a remporté cinq Oscars (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur acteur et meilleure actrice) et comporte l’un des duos les plus mémorables de l’Histoire du cinéma : le psychiatre cannibale Hannibal Lecter interprété par Anthony Hopkins et une jeune stagiaire du F.B.I. Clarice Starling jouée par Jodie Foster. La séquence de leur rencontre au sein de la prison de haute sécurité de Baltimore reste encore aujourd’hui une des plus marquantes du cinéma et le regard d’Anthony Hopkins, un des plus glaçants.

Après Hannibal, Clarice aura sa série

En plus du Silence des Agneaux, l’oeuvre de Thomas Harris a énormément inspiré le cinéma avec plusieurs films consacrés à Hannibal Lecter : Le Sixième Sens de Michael Mann (1986), Hannibal de Ridley Scott (2001), Dragon Rouge de Brett Ratner (2002) et Hannibal : les origines du mal de Peter Webber (2007). C’est ensuite le petit écran qui s’est intéressé au Docteur Lecter avec la série Hannibal, diffusée sur NBC entre 2012 et 2015. Bien que saluée par la critique, elle a été stoppée au bout de trois saisons en raison d’audiences décevantes.

Mais nous retrouverons très bientôt l’univers du Silence des Agneaux à la télévision puisque Deadline nous informe aujourd’hui qu’une série consacrée à Clarice Starling est actuellement en développement du côté de la chaîne CBS.

Tout simplement baptisée Clarice, cette série se situera en 1993, juste après les événements du film de Jonathan Demme et suivra les nouvelles enquêtes de Clarice Starling au sein du F.B.I. Nous devrions également en apprendre plus sur sa vie personnelle, qui demeurait relativement mystérieuse dans le film. Nous ne savons pas en revanche si Hannibal Lecter apparaîtra dans la série.

Si l’idée d’en apprendre plus sur Clarice Starling n’est pas pour nous déplaire, le fait que la série soit destinée à CBS qui possède entre autres NCIS et Esprits Criminels nous fait craindre une énième série policière qui n’aurait, au final, pas grand chose à voir avec l’oeuvre de Thomas Harris. Sans compter qu’il faudra une actrice capable de passer après l’interprétation inoubliable de Jodie Foster.

Wait and see !