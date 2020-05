Le spin-off d'American Horror Story est officiellement lancé

La chaîne américaine FX, qui produit "American Horror Story", a donné son feu vert pour le développement d’un spin-off de la série culte. Toujours créée par Ryan Murphy, "American Horror Stories" sera dévoilée l’année prochaine.

Intitulée American Horror Stories, la nouvelle série de Ryan Murphy sera de nouveau une anthologie. Comme l’avait teasé son créateur sur Instagram il y a quelques semaines, ses épisodes dureront chacun une heure, et seront donc plus longs que ceux d’American Horror Story. Un nouvel épisode sortira chaque semaine.

Si l’on ne sait encore rien du contenu précis des épisodes de la première saison d’American Horror Stories, on sait qu’il s’agira d’histoires de fantômes, comme pour la série principale. Les différences entre les deux séries sont donc pour le moment un mystère, que les fans attendront sans doute avec impatience de pouvoir résoudre.

Aucune information sur le casting de la nouvelle série n’a filtrée pour le moment. Mais étant donné que Ryan Murphy collabore très régulièrement avec les mêmes acteurs sur plusieurs saisons de son anthologie principale, il est probable qu’on revoit certaines têtes bien connues des fans de l’univers du showrunner dans sa nouvelle série.

American Horror Stories devient la troisième série du genre de Ryan Murphy

Quant à American Horror Story, elle aura bien le droit à une dixième saison. On ne sait en revanche rien de la nouvelle intrigue. Au niveau du casting, Sarah Paulson et Evan Peters, deux des acteurs fétiches de Ryan Murphy, reviendront de nouveau dans un rôle inconnu. Macaulay Culkin et Kathy Bates seront aussi présents dans cette nouvelle saison.

Une troisième saison a aussi été commandée pour l’autre spin-off de la série dévoilée en 2011, American Crime Story. Elle s’intitulera Impeachment, et dressera le portrait de trois femmes pendant la procédure de destitution lancée contre Bill Clinton en 1998 suite aux révélations sur l’affaire Monica Lewinsky.

Sarah Paulson jouera de nouveau dans la série, dans le rôle de Linda Tripp, une employée de la Maison-Blanche ayant eu un rôle clé lors de l’affaire en question. Beanie Feldstein incarnera Monica Lewinsky et Annaleigh Ashford interprétera Paula Jones, qui avait poursuivi Bill Clinton pour harcèlement sexuel. Ce dernier sera joué par Clive Owen.

Les fans des séries de Ryan Murphy devraient donc être ravis d’apprendre qu’ils pourront maintenant attendre trois séries différentes du showrunner.