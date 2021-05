Le Symbole perdu : bande-annonce de la série préquel à Da Vinci Code

"Le Symbole perdu" de Dan Brown va avoir son adaptation en série. L'intrigue se déroulera avant celles des films avec Tom Hanks et on peut désormais en voir plus au travers d'une première bande-annonce dévoilée par la plateforme Peacock.

Le Symbole perdu : Dan Brown encore adapté Auteur à succès, Dan Brown a vu ses oeuvres les plus populaires avoir les honneurs d'une adaptation au cinéma. Pour la première fois, c'est sur le petit écran que l'un de ses écrits sera transposé. Il sera toujours question du populaire Robert Langdon, le personnage au centre d'une saga consacrée aux mystères obscurs de l'histoire de l'humanité. Après trois passages sur grand écran (Da Vinci Code, Anges et Démons et Inferno), il ne reste que deux romans jamais concernés par un travail d'adaptation. Origin devra attendre, car c'est Le Symbole perdu qui voit son heure arriver. Le projet de série a longtemps été incertain avec NBC à la barre, puis c'est la plateforme Peacock qui a débloqué la situation en commandant une saison. Elle se déroulera avant les événements vus dans les films, en suivant un Robert Langdon plus jeune. Plus de Tom Hanks pour l'incarner, le rôle a été confié cette fois à Ashley Zukerman. Il sera au centre d'une enquête qui abordera le monde des francs-maçons. Cette société secrète continue de nourrir des fantasmes et c'est sans grande surprise que Dan Brown s'y est attaqué dans son travail. Lorsque Peter Solomon (Eddie Izzard) réclame l'aide de Robert après une découverte inquiétante, ils vont comprendre ensemble qu'une terrible conspiration est en train de se préparer dans l'ombre. Robert Langdon (Ashley Zukerman) - Le Symbole perdu ©Peacock Une bande-annonce pleine de mystère On ne change pas une recette qui marche. Des énigmes complexes vont se mêler à des révélations surprenantes. C'est exactement ce que l'on trouve dans la première bande-annonce de Le Symbole perdu. De quoi nous mettre en appétit avec une ambiance teintée de mystère. Les lecteurs sauront déjà quel est le fin mot de l'histoire mais les autres pourront sûrement prendre du plaisir à suivre cette enquête. Reste, tout de même, à voir si Ashley Zukerman saura tenir la baraque dans le rôle principal. Passer après une star comme Tom Hanks n'est pas chose aisée. Reste, aussi, à savoir comment va s'organiser la diffusion. Aucune date n'est annoncée par Peacock et, en ce qui concerne la France, il faudra attendre de voir si un diffuseur se positionne car la plateforme n'est pas en service chez nous.