Le Symbole perdu : la série adaptée de Dan Brown avance

"Langdon" est la première adaptation en série des romans de Dan Brown. L'auteur de "Da Vinci Code" continue d'inspirer et ce programme va confronter le professeur Langdon à une affaire de franc-maçonnerie. Après des mois de flou, le projet est enfin lancé pour de bon.

Le Symbole perdu adapté en série

Les best-sellers n'échappent pas longtemps aux griffes d'Hollywood. Les travaux de l'écrivain Dan Brown ont forcément obtenu leur transposition sur les écrans. Les aventures de Robert Langdon ont connu une seconde vie grâce au cinéma. C'est à Tom Hanks qu'est revenu le rôle du célèbre professeur officiant à Harvard. On l'a d'abord vu dans Da Vinci Code en 2006 puis dans Anges et Démons et Inferno. Ce dernier, sorti en 2016, a beaucoup moins marché que les autres avec seulement 220 millions de dollars au box-office (pour un budget de 75 millions). Le personnage n'a donc plus jamais été rappelé dans les salles obscures. Il reste pourtant deux romans susceptibles d'être adaptés : Origin et Le Symbole perdu.

Le second le sera avec une série titrée Langdon. Depuis des mois, le projet traîne chez NBC. Mais on apprend par Deadline que Peacock vient de le récupérer au bout du compte, avec la commande d'une saison à la clé. Une nouvelle qui confirme que le programme va bien se faire, pour le plus grand bonheur des fans.

Robert Langdon contre les francs-maçons

Le scénario va suivre Robert Langdon plus jeune que dans les films. Il sera cette fois incarné par Ashley Zukerman et va se retrouver impliqué dans une enquête qui concerne les fameux francs-maçons. Son ami Peter Solomon lui demande de l'aide après une découverte inquiétante en rapport avec cette mystérieuse confrérie. Ce qui attend le héros ensuite va dépasser tout ce qu'il pouvait imaginer et il va comprendre qu'une énorme conspiration s'est montée dans le plus grand secret. Une histoire dans la veine de toutes les autres inventées par Dan Brown.

Le Symbole perdu aurait pu obtenir par le passé une adaptation cinéma mais Sony a décidé de s'intéresser finalement à Inferno - pour le résultat très peu recommandable que l'on sait. Le format de la série peut être adapté à cette histoire bourrée de rebondissements et de révélations. La structure d'une saison permet de faire les choses différemment du cinéma, où le temps alloué reste limité.

Aucune date de diffusion n'est annoncée.