Le Talisman : les frères Duffer et Steven Spielberg adaptent Stephen King en série pour Netflix

Après plus de 35 ans de tentatives, Steven Spielberg va enfin donner naissance à une adaptation en série pour Netflix du roman "Le Talisman". On vous en dit plus !

Stephen King : de la page à l'écran

En 1974, Stephen King est payé 2500$ pour les droits d'adaptation de son premier roman, Carrie, par Brian De Palma. L'écrivain est flatté de l'opportunité de voir son histoire sur grand écran. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que près de 50 ans plus tard, il deviendra l'un des romanciers les plus adaptés à la télévision et au cinéma. Dans cette œuvre parallèle, on compte un grand nombre de réussites sur grand écran de Shining à La Ligne verte en passant par Stand by me ou Christine. La télévision a connu aussi de belles réussites connectées à des romans du maître de l'horreur. On pense à Under the dome et, dernièrement, Castle Rock, The Outsider ou The Stand.

Shining ©Hawk Films

C'est une autre œuvre de King qui aura bientôt droit à une adaptation télévisuelle : Le Talisman.

Le Talisman sur la bonne voie

Le Talisman adaptée en série ? C'est une chanson que l'on entend depuis le début des années 2000 mais qui n'a jamais réussi à se concrétiser. Pourtant, le projet est aujourd'hui réveillé, et, cette fois-ci, soutenu par de grands noms du divertissement. Selon nos confrères du Hollywood Reporter, c'est tout d'abord rien de moins que Steven Spielberg qui en sera le producteur. Rien d'étonnant puisque le réalisateur a acheté les droits du roman de Stephen King et Peter Straub en 1982, soit 2 ans avant même que le livre paraisse dans les librairies ! Après plus 35 ans d'essais infructueux, il semblerait donc que son rêve d'adaptation devienne très bientôt réalité.

Stranger Things ©Netflix

Il s'est pour l'occasion associé à deux personnes qui lui doivent beaucoup : les frères Matt et Ross Duffer. Difficile en effet, quand on regarde Stranger Things, de ne pas y voir l'influence du réalisateur à chaque coin de scènes des aventures d'Eleven et ses amis dans des 80's qui fleurent bon E.T L'extra-terrestre. Le duo tiendra le rôle de producteurs exécutifs de la série. Curtis Gwinn, déjà scénariste sur Stranger Things, en sera le showrunner et le créateur.

Le Talisman sera produit conjointement par Amblin Television, Paramount Television Studios et Netflix. C'est donc le service de streaming américain qui devrait diffuser le show, mais rien n'est encore officiel.

Du fantastique et un enfant

Quand on lit le synopsis de Le Talisman, on comprend pourquoi le roman a tant fasciné Steven Spielberg tellement les thèmes se rapprochent des siens de prédilection.

On y suit en effet Jack Sawyer, douze ans, qui s'installe avec sa mère Lily dans un hôtel d'Arcadia Beach, dans le New Hampshire. Cette ex-reine de série B et son fils tentent d'échapper au harcèlement de Morgan Sloat, ancien associé du père décédé de Jack. Hélas pour l'ado, sa génitrice est atteinte d'un cancer qui la tue peu à peu. Jack est pourtant prêt à tout pour la sauver. C'est alors que Speedy Parker, vieux joueur de blues et gardien d'un parc d'attractions, lui révèle l'existence d'un univers parallèle qu'il appelle les Territoires.

Dans ce lieu lumineux se cache le Talisman, un remède qui aurait le pouvoir de sauver Lily. Sans réfléchir plus longtemps, Jack absorbe une potion qui permet de rejoindre cet univers. Cependant, ce monde féerique cache également de terribles dangers. Le jeune garçon va pourtant devoir traverser le continent pour atteindre l'Hôtel Noir, lieu où est conservé le Talisman.

Le roman, déjà long de plus de 600 pages, a connu une suite en 2001 intitulée Territoire, toujours co-écrite par Stephen King et Peter Straub.