Le Traqueur de la nuit sur Netflix : c'est quoi ce nouveau docusérie sordide ?

Netflix est devenue une place incontournable pour les amateurs de docuséries criminels. La plateforme a compris qu'il y avait un filon lucratif à explorer et sort de manière très régulière des nouveaux titres. Le prochain en date est "Le Traqueur de la nuit", un retour sur l'histoire de Richard Ramirez.

Le Traqueur de la nuit : Netflix continue avec les docuséries

La machine Netflix n'est pas sur le trône du marché du streaming pour rien. La concurrence est de plus en plus rude mais la firme au logo rouge a su fidéliser son audience avec plusieurs atouts. Ses programmes originaux sont l'une des raisons de son succès. Quand on voit le nombre de tubes qui sortent chaque année, on constate qu'il est question sans cesse de Netflix tous les mois. En ce moment, c'est La Chronique de Bridgerton qui est frappée du sceau de la hype.

La plateforme a aussi fédéré un bon paquet d'abonnés grâce à ses productions qui abordent des faits réels. À une vitesse folle, on voit sans apparaître dans la catégorie concernée des docuséries évoquant des affaires plus ou moins connues. C'est ainsi qu'on a pu replonger dans l'affaire du petit Grégory, qu'on a fait la découverte de Joe Exotic dans Au royaume des fauves ou que l'on s'est passionné pour l'Affaire Watts. Les exemples sont trop nombreux et vous aurez largement de quoi vous satisfaire si vous prenez le temps d'explorer le catalogue. Netflix ne compte toujours pas ralentir la cadence et sort en ce début d'année, le 13 janvier, le docusérie Le Traqueur de la nuit.

Qui était Richard Ramirez?

Derrière le surnom du "Traqueur de la nuit", se cache Richard Ramirez. Un Américain responsable de la mort de 13 femmes et de 11 viols. Les faits se sont déroulés dans les 80, du côté de la Californie. Durant des mois, il avait terrorisé la population de Los Angeles et de San Francisco, avec toujours un mode opératoire similaire. Il attendait le nuit pour pénétrer dans l'habitation de ses victimes afin de commettre ses actes horribles. C'est durant sa jeunesse que Richard Ramirez commence à s'intéresser au satanisme et développe des troubles sexuels. Lors de ses crimes, il laissera souvent des traces qui évoquaient un rituel satanique. L'homme, visiblement très dérangé, se prenait pour une incarnation démoniaque qui exterminait la vermine sur Terre.

Arrêté durant l'été 85, il est condamné à la peine de mort et a vécu emprisonné jusqu'en 2013. C'est une mort naturelle qui l'emporta, alors qu'il attendait depuis sont incarcération dans le couloir de la mort. Ce docusérie va revenir sur ses meurtres en série, la traque par les autorités et le dénouement. La formule qui sera employée pour raconter les faits va encore mixer des témoignages avec des images d'archives.