L'École de la vie : France 2 annonce la confirmation d'une saison 2

France 2 vient de confirmer que la série "L'École de la vie" sera bientôt de retour avec une saison 2. Cette nouvelle salve se concentrera sur un nouveau professeur, autre que Vincent Picard.

L'École de la vie : c'est reparti pour une saison 2

France 2 lançait en avril dernier une nouvelle série intitulée L'École de la vie, inspirée d'un programme québécois. Portée par Guillaume Labbé et co-produite par Nagui, la fiction se déroule au cœur d'un lycée d'une grande ville. Le comédien incarne Vincent Picard un professeur d'histoire-géographie très apprécié des élèves, mais affecté par un drame personnel.

L'École de la vie ©Charlotte Schousboe -Banijay Studios / Fictions air / FTV

La série est composée de six épisodes, chacun d'entre eux met en lumière un élève et une problématique. Des thèmes très variés et actuels ont été abordés comme le handicap, l'alcoolisme, la maltraitance, le viol, la radicalisation d'extrême droite ou encore la précarité.

La chaîne vient d'annoncer à nos confrères d'Allociné que la série sera renouvelée pour une saison 2, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. En moyenne et en audience veille, les six épisodes ont été suivis le mercredi soir par 3,04 millions de personnes, pour une part d'audience de 12,8% auprès de l'ensemble du public selon Médiamétrie.

Que nous réserve cette nouvelle saison ?

La particularité du format québécois intitulé 30 Vies, dont la série est l'adaptation, est de changer de professeur à chaque saison. La nouvelle saison sur France 2 suivra donc un autre professeur avec une autre classe. Guillaume Labbé, qui incarnait Vincent Picard ne sera donc plus le personnage principal de cette fiction, néanmoins cela ne signifie pas pour autant qu'il sera évincé des prochains épisodes.

En effet, le comédien est déjà bien occupé en ce moment puisqu'il participe également à la saison 2 de la série TF1 Je te promets, qui devrait être tournée cet été. En ce qui concerne les autres acteurs de la série, notamment Bruno Sanches et Florence Pernel, ils seront bien entendu de retour dans cette nouvelle salve d'épisodes.

L'École de la vie ©Charlotte Schousboe -Banijay Studios / Fictions air / FTV

Maintenant, reste plus qu'à savoir qui sera le prochain élu pour incarner le professeur principal de la prochaine saison. Peut-être que la production orientera son choix sur un des autres personnages de L'École de la vie. En effet, d'autres professeurs sont présents dans le programme, on retrouve Nicolas Briançon, Mélanie Page ou en encore Yannig Samot. Il est fort probable qu'un autre comédien intègre la série également. Plusieurs hypothèses sont possibles. En attendant, il faudra être patient avant de retrouver toute l'équipe pédagogique ainsi que les élèves sur le petit écran.