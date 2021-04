L'École de la vie : une série touchante avec Guillaume Labbé, en avant-première sur Salto

La série "L'École de la vie" est disponible en avant-première sur la plateforme Salto et sera diffusée seulement le 21 avril sur France 2. Portée par Guillaume Labbé (Je te Promets), la série retrace le quotidien d'un prof de lycée hyper impliqué dans la vie de ses élèves. Bouleversant et attachant, le programme aborde avec finesse les difficultés de la vie.

L'École de la vie : une histoire bouleversante

Les programmes sur le thème de la scolarité et de l'éducation sont très en vogue en ce moment. Après Sam, La Faute à Rousseau, et Le Remplaçant, France 2 surfe sur la vague et propose à nouveau un programme dans le même thème, intitulé L'École de la vie, diffusé le 21 avril, porté cette fois-ci par Guillaume Labbé récemment vu dans Je te promets, Plan cœur ou encore Trauma. Cependant, cette nouvelle série, disponible actuellement en avant-première sur la plateforme Salto, sort des sentiers battus. En effet, pas de concours d'éloquence ou d'élèves rebelles continuellement dans la provocation. Ici, il est question d'un professeur d'histoire-géo, Vincent Picard, et de son quotidien pas si facile …

Adaptation du programme Québécois 30 vies, L'École de la vie suit ce professeur de lycée qui s'apprête à accueillir son premier enfant avec sa femme Justine. Malheureusement, il doit faire face à un évènement tragique qui va venir tout bouleverser. Il continue d'enseigner, sans rien laisser transparaître. Malgré ce drame personnel, Vincent s'investit auprès de ses élèves et poursuit ses enseignements sans faillir. Il peut compter sur son meilleur ami et collègue de travail, interprété par Bruno Sanches, qui le soutient et le pousse à assumer sa situation. Prêt à tout pour aider et accompagner au mieux ses élèves, ce prof d'histoire-géo va énormément s'impliquer aux près d'eux, ce qui lui servira également de thérapie personnelle.

L'École de la vie © Charlotte Schousboe -Banijay Studios / Fictions air / FTV

Une série loin des clichés et aux sujets actuels

Cette nouvelle série co-produite par Nagui, Banijay studios France et France Télévisions, compte six épisodes, déjà tous disponibles sur Salto. Loin des clichés, L'École de la vie, n'est pas uniquement centrée sur la thématique scolaire, cela va au-delà des simples sujets de délinquances et rébellions liées à l'adolescence. Bien d'autres sujets sont abordés, ce qui permet de lever des tabous et mettre en lumière certains questionnements de la jeune génération. Effectivement, ce prof d'histoire-géo côtoie une multitude d'élèves tous très différents, avec des problèmes et des particularités qui leur sont propres.

Cette première saison évoque des thèmes particulièrement intéressants comme la paternité, l'homosexualité, le handicap, le deuil, le viol, l'alcoolisme, la maltraitance ou encore la précarité. Chaque épisode portera le nom d'un élève et explorera donc une thématique différente, toujours en parallèle avec la vie des autres élèves de la classe et de Vincent. Ainsi, ce dernier, avec ses méthodes bien à lui, sait faire vivre ses cours et n'hésite pas à casser les codes. C'est le genre de prof que tout le monde rêverait d'avoir : sympathique, jeune, dynamique et surtout à l'écoute. Il se mêle avec bienveillance de la vie de ses élèves. La série L'École de la vie aborde ainsi avec justesse des problèmes auxquels sont confrontés beaucoup d'ados.

L'École de la vie © Charlotte Schousboe -Banijay Studios / Fictions air / FTV

Avec un casting 5 étoiles

Le casting regroupe bon nombre d'acteurs connus comme Émilie Dequenne, Florence Pernel, Marc Lavoine, Déborah François, François Berléand pour ne citer qu'eux. Évidemment, ils sont accompagnés par des plus jeunes qui interprètent les élèves de la classe. L'occasion de découvrir de nouveaux profils, tous aussi justes les uns que les autres, tels que Louison Grimaldi, Camille Léon-Fucien, Hanane El Yousfi, Abdel Bendaher. Guillaume Labbé s'est ouvert pour RTBF sur son expérience :

Dès que j’ai lu le texte, j’ai trouvé que la série était très bien écrite. Les scénaristes arrivent vraiment à faire exister cette classe. Toutes les problématiques traitées sont imbriquées dans des histoires, sans manichéisme : les épisodes ne se terminent pas avec le prof complètement sauveur et l’enfant qui part de "je suis battu et violé" à "tout est extraordinaire". Et puis, ce rôle est un cadeau : la trajectoire du personnage est magnifique, c’est très riche à jouer, avec beaucoup d’émotions.

L'École de la vie, la série sans faux-semblants sur l'école, est donc actuellement disponible sur la plateforme Salto et arrive très vite sur le petit écran, puisque nous pourrons retrouver le premier épisode le 21 avril sur France 2.