L’Écuyer du roi : Netflix dévoile la bande-annonce de sa nouvelle série médiévale

Netflix a fait des adolescents sa cible privilégiée et leur adresse une nouvelle proposition avec « L’Écuyer du roi ». Découvrez la première bande-annonce qui nous plonge dans un univers médiéval où des jeunes héros vont devoir faire leurs preuves et apprendre à dompter leurs peurs.

La sortie récente d‘I Am Not Okay With This sur Netflix a encore montré que Netflix voulait spécialement parler aux jeunes adultes pour ses programmes originaux. Des héros adolescents nous sont servis à toutes les sauces, au point où on commence à voir une pointe de lassitude se manifester. Le genre du teen drama reste intéressant mais il ne nous semble pas que toutes ces tentatives apportent vraiment un plus. Peut-être que notre position sera différente avec L’Écuyer du roi, adaptation du roman The Letter for the King de Tonke Dragt.

Netflix vient de diffuser la première bande-annonce de L’Écuyer du roi et il est encore question de jeunes héros qui vont au-devant de péripéties dangereuses. Il est question ici d’un apprenti chevalier qui reçoit une lettre secrète au sujet de l’avenir de son royaume. Il va devoir partir à l’aventure pour faire en sorte que son roi prenne connaissance du contenu de la lettre et que son domaine ne soit pas envahi par les ténèbres.

Après The Witcher, L’Écuyer du roi prend le relais

Des beaux décors naturels, des péripéties spectaculaires et une pointe d’humour, on peut dire que les principaux ingrédients sont présents pour constituer un programme efficace. La direction artistique n’affiche pas une originalité folle, néanmoins l’ensemble a l’air très carré, propre. On ne sait pas à combien grimpe le budget mais on sent qu’un petit chèque a été mis sur ce projet pour aboutir à un résultat solide.

Si vous en aviez marre des séries pour adolescents qui employaient le fantastique dans un cadre moderne (ou rétro, comme le veut la mode), L’Écuyer du roi va offrir un petit dépaysement. Après The Witcher (la saison 2 débarquera en 2021), c’est d’une fantasy moins adulte dont il sera question ici. Vous pourrez suivre dedans Ruby Ashbourne Serkis, Jack Barton, Islam Bouakkaz et Amir Wilson au casting. Les 6 épisodes sortiront sur Netflix le 20 mars prochain et, en cas de succès, on peut se douter qu’une seconde saison sortira afin de continuer à satisfaire la cible. Avec le phénomène Game of Thrones, la fantasy est revenue à la mode et la plateforme tente des choses pour satisfaire les demandes du public.