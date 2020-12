Legends : Marvel annonce encore une autre série pour Disney+

Marvel a un calendrier chargé pour les prochaines années, autant sur le petit que le grand écran. Le studio vient d'annoncer qu'un nouveau programme original allait être lancé sur Disney+ dès janvier 2021, afin de compléter encore un peu plus le MCU.

Toujours plus de Marvel

Chez Disney, on sait que Marvel est une mine d'or. Alors on trouve tous les moyens existants pour l'exploiter à fond. Rendons à César ce qui lui appartient, en avouant que le Marvel Cinematic Universe est une démonstration de force sans précédent dans l'histoire du cinéma. Créer un si grand ensemble connecté, en arrivant à répéter les succès financiers, n'est pas à la portée de tout le monde. Le MCU est tout bonnement exceptionnel, si on le regarde sous l'angle industriel et économique. Après, viennent les critiques : trop de films, des ambitions créatives qui ne sont pas si évidentes (on a souvent l'impression de voir une formule se répéter avec un changement de héros) et un matraquage médiatique qui éclipse des films de meilleur qualité. Mais qu'il y ait des réfractaires ne doit pas trop gêner Disney quand on se rappelle qu'Avengers : Endgame est devenu le plus gros succès de tous les temps avec 2,797 milliards de dollars au box-office mondial.

Une ère s'est terminée avec ce film. La suite sera placée sous le signe du renouvellement, sans négliger une partie de tout ce qui a été posé durant les trois premières phases. Il y aura toujours des rendez-vous dans les salles pour les longs-métrages, pendant que des séries vont aussi participer à la fête avec leurs arguments. Entre les programmes attendus comme Loki, She-Hulk, Secret Invasion ou encore WandaVision, le studio va sortir quelques titres moins importants. Lors de l'Investor Day, la peut-être dispensable I Am Groot a été révélée. Vous aurez aussi peut-être le droit de passer à côté de What If...?, une série animée qui va revisiter des événements connus de l'univers Marvel pour en livrer une version alternative. Par exemple, que se serait-il passé si Captain America était devenu Président des USA ? Ou si Docteur Doom était devenu un héros plutôt qu'un méchant ?

Legends : une série pour début 2021

Après une vague d'annonces pendant la grande soirée Disney qui a fait tant parler sur le net, Marvel vient d'officialiser l'existence de la série Legends. Une annonce qui intervient à retardement, sans doute parce qu'on est sur une proposition de second rang. L'intérêt revendiqué par la série est de revisiter des moments iconiques du MCU, en se concentrant à chaque fois sur des personnages différents. Le concept est franchement très flou et peu explicité pour que l'on se rende compte de ce que seront les épisodes, mais on pense saisir que la série résumera des faits qui se sont passés dans l'univers étendu afin de mieux entrer dans les prochaines séries. Un complément qui n'a pas grand intérêt, à moins d'avoir loupé une partie des événements.

WandaVision ©Disney+

Legends débutera sur Disney+ le 8 janvier 2021, une semaine avant WandaVision. Une date pas choisie au hasard car les deux premiers épisodes seront centrés sur Wanda Maximoff et Vision. En somme, on imagine que des nouveaux épisodes vont sortir pour accompagner l'arrivée des différents films et séries. On rejoint ce que l'on disait en ouverture de cet article, Marvel n'hésite pas à produire toujours plus de contenu, au risque de nous exposer à une overdose. L'avantage de Legends est qu'on rattrapera le temps perdu si cette dite overdose a déjà eu raison de nous. À condition que l'on souhaite reprendre le train en marche, bien évidemment.