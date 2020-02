Legends of Tomorrow : bientôt un mariage pour les super-héros

De nouvelles photos de la série DC « Legends of Tomorrow » montrent deux de ses principaux protagonistes sur le point de se passer la bague au doigt. Il faudra attendre mardi prochain et le nouvel épisode pour en savoir plus sur ce mariage.

Attention car cet article contient des SPOILERS sur la suite de la série.

De nouvelles photos de la saison 5 de la série dérivée de l’Arrowverse viennent de faire surface via le site TVLine. Diffusée en ce moment, depuis le 14 janvier dernier, la cinquième saison de Legends of Tomorrow n’a pas encore livré son verdict. Mais ces images dévoilent par avance un élément majeur de l’intrigue.

Elles montrent en effet les personnages de Ray Palmer, alias The A.T.O.M., et de Nora Darhk, la fille de Damian, l’un des principaux antagonistes de l’Arrowverse, sur le point de se marier. La nouvelle ne sera pas une si grande surprise pour les fans. Dans le cinquième épisode de la saison en cours, intitulé « Mortal Khanbat » et diffusé mardi dernier aux États-Unis, le personnage de Rey révélait en effet son intention de demander à Nora de l’épouser.

Il semblerait donc que les choses soient allées assez vite après cela, puisque le sixième épisode devra faire comprendre aux fans que Ray a bel et bien effectué sa demande et que Nora l’a acceptée avant de pouvoir montrer le mariage en lui-même. Peut-être qu’un simple bond en avant dans l’histoire sera effectué, et qu’on ne verra pas la demande en elle-même, ni l’acceptation, afin de gagner du temps dans l’intrigue.

Des photos révélatrices pour la dernière saison des deux héros

Quoi qu’il en soit, les photos révélées ne laissent aucune place au doute. On y voit Ray marcher dans l’allée, flanqué de son meilleur ami, Nate, tout comme Nora, aux bras de son père. Même le moment où le super-héros connu sous le nom de The A.T.O.M. passe la bague au doigt à Nora peut être vu dans les clichés. On peut aussi y voir Damian Darhk danser avec sa fille le jour de l’événement.

Les créateurs de la série semblent donc avoir voulu que les deux personnages se marient avant de dire au revoir au show. On apprenait en effet il y a quelques semaines que les interprètes des deux protagonistes, Brandon Routh et Courtney Ford, quitteraient ainsi la série à la fin de la saison en cours. Routh s’était lui-même montré déçu à l’annonce de la nouvelle, expliquant qu’il aurait aimé continuer l’aventure.

Le sixième épisode de la cinquième saison, intitulé « Mr Parker’s Cul-De-Sac » en VO, sortira mardi prochain aux États-Unis. Les spectateurs pourront alors découvrir le mariage de Ray et Nora ainsi que la suite de l’intrigue entamée en début d’année.