Legends of Tomorrow : Brandon Routh ne voulait pas quitter la série

L’Arrowverse se remet des événements de « Crisis on Infinite Earths » et « Legends of Tomorrow » vient de faire son retour sur CW avec la cinquième saison. Brandon Routh et Courtney Ford vont en profiter pour faire leurs adieux. L’acteur qui campe Ray aurait aimé continuer…

Les fans des séries DC viennent d’encaisser la perte d’Oliver Queen. Ils pourront se changer l’esprit en se lançant dans la saison 5 de la déjantée série Legends of Tomorrow. Un programme un peu différent des autres, avec sa narration qui voyage dans le temps et une folie bienvenue. Avant même le lancement, il a été annoncé que cette nouvelle salve d’épisodes allait encaisser les pertes de Brandon Routh et Courtney Ford. Le premier incarne dedans Ray/The Atom et la seconde Nora Darhk. On ne sait pas encore comment leur fin va être orchestrée mais quand elle va intervenir, elle va provoquer un vide pour la suite des événements. Le Waverider ne sera plus jamais le même sans eux.

Brandon Routh regrette son départ de Legends of Tomorrow

Brandon Routh aurait aimé continuer dans ce rôle, mais ce départ n’était absolument pas sa volonté. Les showrunners ont toujours eu en tête de se séparer d’eux, en leur offrant un départ à la hauteur de leur importance. Toute série qui se prolonge doit souvent se séparer de quelques figures pour créer du renouvellement. Les fans peuvent mal le prendre mais le format veut ça. L’acteur, sollicité sur Instagram, a pris le temps de répondre à un téléspectateur qui ne voulait pas qu’il quitte Legends of Tomorrow pour lui préciser que ce choix n’était pas le sien.

La sortie de Ray sera moins frustrante pour Brandon Routh que lorsqu’on l’a empêché de continuer à incarner Superman après Superman Returns. Il a quand même pu reprendre une dernière fois le rôle grâce aux nombreuses trouvailles de Crisis on Infitine Earths. Entre ça et son départ de Legends of Tomorrow, il soigne ses adieux avec l’univers DC. L’Arrowverse continuera sûrement de proposer d’autres crossovers dans les années à venir et nous ne serions pas surpris que Ray et Nora puissent un jour repasser une tête ou participer dans un laps de temps limité à une intrigue. Les prochaines semaines seront déterminantes pour tourner cette page et on espère que le moment venu, la série sera à la hauteur de l’enjeu.