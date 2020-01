Legends of Tomorrow : découvrez le synopsis de la saison 5

Vous avez aimé ? Partagez :

Alors que « Flash », « Arrow », « Supergirl » et « Batwoman » sont déjà bien entamées, « Legends of Tomorrow » va enfin faire son retour avec la saison 5. Pour patienter d’ici le 14 janvier, le synopsis de cette nouvelle saison a été dévoilé.

Quand on pense au Arrowverse, les premiers noms qui viennent sont Flash, Arrow, Supergirl et même désormais Batwoman. Les trois premiers ont depuis longtemps une place importante dans l’univers super-héroïque, et se sont rencontrés lors d’épisodes spéciaux. Pour la quatrième, c’est en 2018, lors du crossover annuel, qu’elle était présentée. Il est donc logique qu’ils aient déjà eu une place importante dans le crossover Crisis on Infinite Earths, dont les trois premiers épisodes ont été diffusés en décembre. Mais il ne faudrait pas oublier une autre équipe de super-héros, les Legends of Tomorow.

Les Legends au cœur d’un documentaire

Si Flash, Arrow, Supergirl et Batwoman sont diffusées sur la même période, Legends of Tomorrow est en décalage par rapport aux programmes de la CW. Ainsi, la prochaine saison (et comme la première) ne débutera sa diffusion qu’en janvier, alors que les autres shows sont déjà bien entamés. Une saison 5 qui débutera avec le dernier épisode de Crisis on Infinite Earths. Une bonne manière d’attaquer cette cinquième saison.

Comme toujours, Legends of Tomorrow devrait nous réserver quelques surprises, comme en atteste le synopsis de cette saison 5 dévoilé par la production (via Comicbook). Notamment, la team devra faire avec une équipe de tournage venue filmer un documentaire sur les super-héros, désormais de véritables célébrités.

LUMIÈRES, CAMÉRA, ACTION – Sara, Ray et Mick sont sous le choc en découvrant que les Legends sont devenus célèbres. Il semble que tout le monde, sauf Sara, aime ce coup de projecteurs, à tel point qu’ils invitent une équipe de documentaires à bord du Waverider pour les filmer alors qu’ils enquêtent sur un étrange nouveau spot dans la Timeline. Les Legends découvrent que leur nouveau problème n’est autre que Raspoutine, qui se trouve être sorti tout droit de l’enfer, et il pourrait être plus fort qu’ils ne le pensent. Pendant ce temps, Constantine pense savoir de quoi il retourne et informe l’équipe qu’il ne sera pas facile à vaincre.

La saison 5 de Legends of Tomorrow débutera le 14 janvier aux Etats-Unis.