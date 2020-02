Legends of Tomorrow : John Constantine est au centre de la nouvelle saison

Dans la nouvelle saison de la série CW « Legends of Tomorrow », diffusée depuis le 14 janvier 2020, le personnage de John Constantine sera au centre de l’intrigue. L’histoire liée à son personnage sera inspirée de l’un des arcs narratifs des comics.

Débutée en 2016, la série dérivée de l’Arrowverse, et constituée de personnages issus d’Arrow et Flash ainsi que de nouveaux venus, a depuis gagné en popularité, se constituant une vraie fan-base. Déjà introduit en 2014 dans sa propre série, qui n’aura duré qu’une saison, John Constantine était aussi apparu dans Arrow face au héros campé par Stephen Amell. Toujours interprété par le gallois Matt Ryan, il était ensuite devenu régulier dans Legends of Tomorrow à partir de la troisième saison.

Le personnage s’est très bien intégré à l’histoire développée par les créateurs Andrew Kreisberg, Greg Berlanti et Marc Guggenheim. À tel point que Constantine occupera un rôle central dans la cinquième saison de la série, diffusée en ce moment. Celle-ci suivra un arc narratif bien connu des amateurs de comics.

Attention car la suite de cet article contient de gros spoilers sur la suite de la série DC.

De nombreux challenges dans la nouvelle saison pour Constantine

La productrice exécutive de la série Grainne Godfree a en effet révélé que le héros devra faire face au même problème que dans les comics, puisqu’il sera atteint d’un cancer des poumons. Fumeur notoire de l’univers DC, Constantine devra donc gérer ce problème en plus de devoir aider l’équipe de super-héros, qui vont avoir besoin de ses pouvoirs pour se débarrasser des nouveaux méchants de l’intrigue. Le personnage interprété par Ryan devra aussi faire face à Astra Logue, l’une des figures centrales de la nouvelle saison, déterminée à se débarrasser une fois pour toute de lui.

Constantine aura donc de quoi s’occuper dans la suite de la série, et son avenir peut donc paraître incertain. Mais que les fans du héros se rassurent : Godfree a également précisé qu’il fera tout ce qu’il peut pour se débarrasser de son cancer. Alors que l’optimisme semble donc de mise concernant la maladie, reste à savoir comment il parviendra à se défaire d’Astra, tout en aidant le reste de l’équipe à vaincre les autres antagonistes de l’histoire.

Difficile de trouver une réponse dans les comics, puisque même si l’histoire du cancer des poumons en est inspirée, les producteurs exécutifs ont également assuré que, comme souvent dans l’Arrowverse, les histoires développées à la télévision prendront des directions différentes de celles empruntées dans les comics.

Quoi qu’il en soit, étant donné la popularité du caractère, la nouvelle de son omniprésence dans la nouvelle saison devrait ravir les fans.