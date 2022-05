Legends of Tomorrow : la série DC est annulée avant la saison 8

"Legends of Tomorrow" s'arrête après sept saisons. La chaîne The CW a décidé d'annuler la série avant sa saison 8. Le programme n'aura donc pas de véritable fin.

Legends of Tomorrow, meilleure série du Arrowverse ?

Depuis 2016 Legends of Tomorrow est la petite bouffée d'air frais des séries DC de la CW. La chaîne américaine s'est lancée dans le genre super-héroïque avec Arrow (2012-2020) avant de développer de nombreux programmes dérivés. Si la plupart ont une approche sérieuse, Legends of Tomorrow est une série beaucoup plus légère avec une approche meta qui s'est imposée au fil des saisons. En effet, alors qu'au début on suivait Rip Hunter et son équipe d'anti-héros pour combattre des super-vilains, assez vite le ton a changé.

Legends of Tomorrow ©The CW

Sara Lance (Caity Lotz) s'est imposée comme la cheffe d'une équipe souvent remaniée. Et, finalement, c'est un peu à la manière de Doctor Who que la joyeuse troupe de bras cassés s'est baladée à travers l'espace et le temps pour des aventures décalées. Ainsi, Legends of Tomorrow s'est avérée bien plus intéressante et de qualité qu'on ne le pensait. Une série à part au sein du Arrowverse avec une autodérision certaines sur le genre et elle-même.

Finalement pas de saison 8

Alors que la saison 7 de Legends of Tomorrow a été diffusée aux Etats-Unis, on espérait que la chaîne relancerait le show pour une saison 8. Malheureusement, le co-showrunner Keto Shimizu a annoncé via Twitter l'annulation de la série.

Ça a été un parcours incroyable. Mais la CW nous a fait savoir qu'il n'y aura pas de saison 8...

Une décision étrange car les scénaristes ne s'y attendaient pas et la série n'aura donc pas de véritable fin. Une vraie déception pour les fans et les membres du casting. La comédienne Caity Lotz a notamment réagi dans une story sur Instagram (via Deadline). Elle reconnait avoir eu "beaucoup de chance de jouer Sara Lance pendant si longtemps" et que "travailler sur Legends a été incroyable". Elle se montre reconnaissante envers l'équipe et les fans mais avoue que le show va grandement lui manquer.

En dépit de cette annulation, certains personnages pourraient faire des apparitions dans les programmes restants du Arrowverse comme Flash. Une maigre consolation...