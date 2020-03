Legends of Tomorrow : le crossover avec Supernatural aura lieu très bientôt

Désiré par de nombreux fans des deux séries, un crossover entre "Legends of Tomorrow" et "Supernatural" va devenir une réalité. Le showrunner du programme DC donne des indications sur la manière dont il va se dérouler et ce qu'on peut en attendre.

Legends of Tomorrow tire son originalité de son ton un peu plus dingue par rapport aux autres séries appartenant à l'Arrowverse. On en aura vu des choses folles depuis qu'elle existe, avec des voyages dans le temps qui réservent toujours des surprises. Une cinquième salve d'épisodes vient de commencer en début d'année, pour prendre le relais après la fin du remarqué crossover Crisis on Infinite Earths. Puisqu'on est dans le thème des crossovers, un nouveau va prochainement avoir lieu. Mais pas entre les séries DC. Non, un croisement d'un autre genre, que des fans ont souvent réclamé, au point d'inventer quelques rumeurs fantasques. Le co-showrunner de Legends of Tomorrow, Phil Klemmer, vient de confirmer qu'un prochain épisode de cette saison contient des références à Supernatural.

L'épisode en question est titré Zari, Not Zari et a agité par avance les téléspectateurs lorsque des photos ont dévoilé que la voiture des héros de Supernatural était présente !

À quoi va ressembler ce crossover Supernatural/Legends of Tomorrow ?

Vous aurez reconnu la voiture devant laquelle John Constantine, Charlie et Sara posent. Il s'agit effectivement de la Chevrolet Impala noire nommée Baby dans Supernatural. Un élément immédiatement reconnaissable et qui a sa propre identité, même si elle n'est pas humaine. On peut même, par exemple, reconnaître les fameux symboles dans le coffre. Klemmer explique que ce n'est pas le vrai bolide mais une réplique créée par un fan.

Dans l'épisode, les trois personnages que l'on vient de citer vont vivre une drôle de mésaventure dans les bois. C'est là qu'ils vont tomber sur l'équipe de tournage de Supernatural. On sera donc dans une démarche assez méta, qui considère que la série en est aussi une dans Legends of Tomorrow. Désolé, donc, de décevoir ceux qui en attendaient beaucoup mais Sam et Dean ne vont pas apparaître. Le crossover va cependant proposer plusieurs easter eggs et on vous conseille d'être attentif à la musique puisque quelque chose sera fait avec le score de Supernatural. On se doute que les fans attendaient une réunion plus franche entre les deux univers mais il faudra se contenter de ça.