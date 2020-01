Legends of Tomorrow saison 5 : la team en route pour les 80’s dans l’ép3

Vous avez aimé ? Partagez :

La saison 5 de « Legends of Tomorrow » a marqué une courte pause à cause du dernier épisode de « Arrow ». Mais pas de panique, les pires super-héros de la CW reviendront bientôt. Pour patienter, voici de nouvelles images de l’épisode 3.

Dans la nuit du 28 janvier, la CW a diffusé le dernier épisode d’Arrow. Un moment important puisque la série s’arrête après huit ans de bons et loyaux services. Résultat, la chaîne a préféré décaler la diffusion de Legends of Tomorrow, dont la saison 5 a repris ce mois-ci. Ainsi, à défaut de pouvoir découvrir l’épisode 2 (diffusé le 4 février), la chaîne américaine nous offre déjà un lot de photos promotionnelles de l’épisode 3 (prévu pour le 11 février). Et de ce qu’on peut en voir, cet épisode à venir s’annonce encore une fois mémorable !

Ambiance boum pour les Légendes

Si vous n’avez pas suivi la série Legends of Tomorrow, c’est bien dommage. Car même si elle a débuté comme un spin-off basique d’Arrow, avec les défauts qu’on peut trouver dans les séries du Arrowverse, assez vite le show a pris une tournure plus décalée, avec de l’autodérision et un humour méta bien venu. Et puis, ne serait-ce que son concept offre de nombreuses possibilités.

Dans cette saison 5, les héros continuent de se balader à travers les époques pour corriger des erreurs temporelles. Car après la saison 4, on apprenait que les pires hommes de l’Histoire allaient avoir droit à une seconde chance. Ainsi, l’épisode précédent mettait en scène un Raspoutine invincible et décidé à éliminer les Romanov. Dans l’épisode 4, on aura droit à gros changement de décor puisque l’équipe va se retrouver dans les années 1980, prêts à « revivre » un bal de promo. Les photos promotionnelles montrent Ray, Nora et Nate en pleine boum, avec notamment Nora qui s’éclate aux platines.

Dans un second temps, on verra Charlie probablement se rapprocher de Constantine. Les deux protagonistes, qu’on peut voir dans le même peignoir et une bouteille à la main, pourraient avoir droit à « un moment ». Ou du moins il semblerait que Constantine soit prêt à se livrer un peu plus auprès de la jeune femme. Enfin, notons l’absence sur ces images de Sara et Mick. De quoi maintenir un peu de mystère d’ici la diffusion de l’épisode, le 11 février aux Etats-Unis.

Les images de l’épisode 3 de Legends of Tomorrow sont à découvrir en cliquant sur la galerie ci-dessous :