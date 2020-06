Legends of Tomorrow : un personnage important ne reviendra pas en saison 6

La cinquième saison de Legends of Tomorrow a livré son verdict hier soir aux États-Unis. Et un autre membre de l’équipage du Waverider a dit au revoir à l’équipe. Suite aux événements du final de la saison, le personnage de Charlie, incarné par Maisie Richardson-Sellers, ne reviendra pas dans la saison 6 de la série DC.

Dans le dernier épisode de la cinquième saison de la série diffusée sur The CW, Charlie a rejoint l’équipe des Légendes pour les aider à sauver le monde du contrôle de sa sœur Lachesis. Après avoir pardonné cette dernière, Charlie a ensuite décidé de poser ses valises dans le Londres des années 70 avec son groupe punk The Smell, disant ainsi au revoir à ses compagnons de voyage dans le temps.

Dans une interview pour TVLine, le co-showrunner de la série, Phil Klemmer, a confirmé qu’on ne reverrait pas Charlie dans la prochaine saison de Legends of Tomorrow. Mais il a aussi donné de quoi garder espoir aux fans du personnage, teasant un possible retour dans de futures saisons :

C’était quelque chose sur lequel on travaillait depuis plus d’un an. On savait que Maisie voulait devenir une réalisatrice, et ça nous a donc donné l’opportunité de développer une histoire qui, on l’espérait, donnerait une conclusion satisfaisante. Le final lui était en quelque sorte entièrement dédié. Pour moi, ça a un gout doux-amer, de ramener l’histoire à ce club punk et The Smell… Ce qui est bien, c’est que les acteurs peuvent revenir et sont revenus.