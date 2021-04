Legends of Tomorrow : une bande-annonce fun pour la saison 6

Alors que les autres séries de l'Arrowverse sont déjà de retour, "Legends of Tomorrow" montre enfin les premières images de la saison 6. Une bande-annonce qui promet que la série gardera son image de show léger et décontracté

Legends of Tomorrow : la série la plus barrée de l'Arrowverse

Depuis son lancement le 21 janvier 2016, Legends of Tomorrow se démarque des autres shows DC de la chaîne CW. En effet, à la différence d'Arrow et de Flash, la série conserve une atmosphère drôle et délurée. Avec son mix entre Doctor Who, Suicide Squad et Les Gardiens de la Galaxie, elle témoigne d'une longévité qui force le respect. Ainsi, cela fait déjà six saisons que la série est en place. Pendant que certaines séries de l'Arrowverse ont déjà plié bagage (Arrow) ou sont sur le point de le faire (Supergirl), le show ne semble pas prêt de vouloir s'en aller.

Legends of Tomorrow ©DC Entertainment

La série suit un groupe de super-héros qui voyage à travers le temps afin de sauver l'univers. Il se compose actuellement de Sara Lance (Caity Lotz), Heat Wave (Dominic Purcell), Steel (Nick Zano), John Constantine (Matt Ryan), Zara Tarazi (Tala Ashe) et Behrad Tarazi (Shayan Sobhian).

Opération sauvetage dans ce premier trailer

Dans le dernier épisode de la saison 5, Sara Lance s'était fait enlever par des extraterrestres. Cette bande-annonce de la saison 6 reprend donc à la suite du final de l'année dernière. Programme attendu de cette saison 6 de Legends of Tomorrow : voyages temporels, combats, aliens du temps et humour. L'objectif du groupe est bien évidemment de sauver Sara. Mais la tâche s'annonce très ardue.

Ce premier trailer de Legends of Tomorrow voit également un nouveau personnage s'ajouter à l'équipe : Esperanza « Spooner » Cruz (jouée par Lisseth Chavez). Cette dernière a été kidnappée par des extraterrestres quand elle était petite. En les côtoyant, elle s'est imprégnée de leur pouvoir, ce qui pourrait donc aider les super-héros à retrouver Sara.

À noter que le personnage de John Diggle, qui a fait les beaux jours d'Arrow durant huit saisons, pourrait également rejoindre l'équipe au cours de cette saison 6.

Cette nouvelle saison de Legends of Tomorrow sera diffusée à partir du 2 mai aux Etats-Unis. Elle est également disponible sur Netflix.