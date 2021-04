Legends of Tomorrow : une bande-annonce toujours plus folle pour la saison 6

La saison 6 de "Legends of Tomorrow" arrivera bientôt aux Etats-Unis. La CW a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui promet une saison encore plus dingue que les précédentes.

Legends of Tomorrow c'est quoi ?

Depuis 2016 Legends of Tomorrow est une vraie bouffée d'air frais pour le petit écran. La série diffusée à l'origine sur The CW est à la base un des nombreux dérivés d'Arrow. Mais ce programme du Arrowverse (renommé CWverse) a opté pour un style et un ton très différents de ses cousins que son Supergirl ou encore Flash. En effet, ici on se rapprocherait davantage de Doctor Who qui se croiserait avec Buffy contre les vampires.

On y suit un groupe de super-héros qui voyage dans le temps et l'espace pour sauver le monde. Jusqu'ici, rien d'original. Sauf que ces personnages ont été choisis à l'origine parce qu'ils sont totalement remplaçables, et que leur futur n'a aucun intérêt. En somme, ce sont les pires super-héros possibles, et leur morale douteuse en est la preuve. Malgré cela, ils vont ensemble développer leur héroïsme dans des aventures toutes plus folles les unes que les autres, et verront de nouveaux personnages les rejoindre quand d'autres partiront.

Legends of Tomorrow ©TheCW

Ce que réserve la saison 6

À la fin de la saison 5 de Legends of Tomorrow, Sara, leader des Légendes, se faisait enlever par des extraterrestres. On se doutait que son équipe, composée de Nate, Zari, Behrad, Rory et Constantine allait tout faire pour la retrouver. Emmenés par sa compagne Ava, ils vont malheureusement faire la rencontre de tout un tas de créatures et d'ennemis qui se mettront sur leur route. Comme on peut le voir avec la nouvelle bande-annonce (en une d'article), les aliens seront nombreux dans cette saison 6. La bande-annonce rend d'ailleurs dans un premier temps hommage aux séries des années 1990 façon X-Files. Un côté décalé qui, encore une fois, rappelle Buffy.

Mais les extraterrestres ne seront pas les seuls problèmes à régler pour les Légendes. La suite de la bande-annonce, explosive et dynamique, promet encore de vraies folies. Notamment, un jeu télévisé appelé Da Throne (sorte de The Voice probablement), un burger qui rend les gens fous, ou encore un appareil qui transforme le monde en animation façon Disney. Tout un programme donc qui montre que Legends of Tomorrow a encore trouvé le moyen de se renouveler dans l'humour et les situations. On a hâte de découvrir cette saison 6, diffusée le 2 mai aux Etats-Unis. En France, il faudra patienter encore un moment. Netflix a récemment mis en ligne la saison 5 de la série.