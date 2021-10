Legends of Tomorrow : Wentworth Miller de retour pour le 100e épisode

La saison 7 de "Legends of Tomorrow" sera marquée par le 100e épisode de la série. Pour l'occasion, les scénaristes ont décidé de faire revenir un visage connu, celui de Wentworth Miller, alias Captain Cold.

Une série de super-héros à part

En 2016 la CW lançait Legends of Tomorrow. Dans ce spin-of d'Arrow, on suit un groupe de super-héros pas comme les autres. En effet, leur première mission est de voyager dans le temps pour empêcher une catastrophe d'arriver. S'ils ont été choisis, c'est uniquement parce que leur vie n'aura aucun impact sur le futur. Ils sont donc remplaçables. Malgré cela, les uns et les autres vont prouver qu'ils peuvent être de vrais héros. Au fil des saisons, la série s'est imposée grâce à son autodérision et son humour méta.

Dans l'équipe, on retrouve des personnages connus de l'univers DC, comme Ray Palmer (Brandon Routh) ou Sara Lance (Caity Lotz). Un autre personnage aura également marqué les premières saisons de Legends of Tomorrow : Captain Cold, interprété par Wentworth Miller. Ce dernier a quitté l'aventure après la saison 3, mais devrait revenir le temps d'un épisode.

Legends of Tomorrow ©The CW

Captain Cold revient

En effet, Deadline a annoncé que le comédien sera de retour dans le 100e épisode de Legends of Tomorrow. Soit le troisième épisode de la saison 7. Le cap des 100 épisodes est toujours important pour les séries. Et, en général, c'est l'occasion pour les scénaristes de faire plaisir aux fans. Deadline annonce que cet épisode permettra de revivre des événements forts du passé. Etant donné l'importance de Captain Cold dans les premières saisons, son retour semble plutôt logique.

Surtout, Wentworth Miller est un comédien toujours très apprécié depuis Prison Break. Même si sa carrière en tant qu'acteur n'est pas exceptionnelle, il a une réelle cote. Il a ainsi tenu un rôle important dans Legends of Tomorrow, mais est également apparu dans l'autre série super-héroïque Flash, et avait été de la partie lors du crossover Crisis on Infinite Earths.

Concernant la saison 7, aucune date de diffusion en France n'a été annoncée. Mais elle débutera aux Etats-Unis le 13 octobre. Actuellement, Netflix propose uniquement les cinq premières saisons.