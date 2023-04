Leïla Bekhti fond en larmes dans une séquence hilarante de "Hot Ones"

Après Marina Foïs, François Civil ou encore Pio Marmaï, c'est au tour de Leïla Bekhti de goûter les sauces piquantes proposées par Kyan Khojandi dans "Hot Ones". Dans la foulée de ses interventions hilarantes dans la saison 3 de "LOL : Qui rit, sort !", la comédienne a une nouvelle fois prouvé qu'elle est capable de passer de la joie à la tristesse en une fraction de seconde.

Leïla Bekhti rappelle qu'elle est une immense actrice dans Hot Ones

Durant la troisième saison de LOL : Qui rit, sort !, Leïla Bekhti a offert à l'émission certains de ses passages les plus mémorables et les plus drôles. Affublée d'une perruque blonde, la comédienne a mis les nerfs de ses partenaires à rude épreuve avec son interprétation hilarante de Tutti Frutti de Little Richard, reprenant l'incontournable "Wop bop a loo bop a lop bom bom". Au cours du programme, elle a au passage rappelé qu'elle est une très grande actrice en offrant à ses compères et aux téléspectateurs une variation émue de ces célèbres onomatopées.

Leïla Bekhti - Lol : Qui rit, sort ! ©Prime Video

Après avoir participé à l'émission animée par Philippe Lacheau, Leïla Bekhti a fait une apparition dans Hot Ones. Face à Kyan Kohjandi, la comédienne a testé une multitude de sauces piquantes en répondant aux questions de l'humoriste, qui n'a évidemment pas hésité à tester sa résistance. Alors que son invitée luttait contre les saveurs particulièrement relevées mises à sa disposition, il lui a demandé la recette de ses lasagnes apparemment délicieuses. Pour pimenter un peu l'exercice, Kyan Kohjandi a proposé à l'actrice de faire sa récitation en pleurant.

Une nouvelle preuve de l'immense talent de Leïla Bekhti, à découvrir ci-dessous :

Et pour visionner l'intégralité de l'émission, c'est par ici :