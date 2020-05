L'enlèvement de Jan Broberg va être adapté en série

Le créateur Nick Antosca travaillerait actuellement sur une série adaptée de la triste histoire vraie vécue par l'actrice Jan Broberg, cette dernière ayant été enlevée à deux reprises au cours de son adolescence.

Une histoire particulièrement tordue

Selon Deadline, Nick Antosca, scénariste de talent à qui l'on doit Hannibal , Channel Zero ou encore la récente et particulièrement dérangeante The Act, revient avec un nouveau projet relativement glauque lui aussi. Le créateur produira aussi le programme à venir, qui se présentera sous la forme d'une mini-série. La principale concernée, Jan Broberg, ainsi que sa mère Mary Ann Broberg, compteront elles aussi parmi les productrices du show. La première, actrice et chanteuse, a réussi à dépasser ses traumatismes et se reconstruire malgré l'horreur qu'elle a vécue.

L'étrange histoire de l'actrice a déjà été plusieurs fois retranscrite. Par sa mère, tout d'abord, dans un livre intitulée Stolen Innocence: The Jan Broberg Story. Un documentaire a aussi vu le jour en 2017. Réalisé par Skye Borgman, il porte le triste nom suivant : Abducted in Plain Sight (enlevée à la vue de tous). Beaucoup de spectateurs se sont arraché les cheveux devant le long-métrage, au cours duquel le psychopathe réussit à se sortir des situations les plus mal engagées qui soient sans trop de difficulté... Une histoire frustrante et très surprenante, donc.

Mais qu'est-il donc arrivé à Jan Broberg ? La jeune fille a été kidnappée à deux reprises par le même individu, un proche de la famille, à douze et quatorze ans.

Le poids du déni

Le côté particulièrement dérangeant de cette histoire vient du fait que le kidnappeur, Robert Berchtold, s'est peu à peu immiscé dans la vie de famille des Broberg jusqu'à avoir l'ascendant psychologique sur chacun d'entre eux. Tel un parasite, il s'est ainsi frayé un chemin jusque dans leur propre foyer. Les membres de la famille lui vouaient une confiance aveugle. Pour preuve, après le premier enlèvement de leur fille, lorsqu'on les retrouve, la famille ne réalise pas vraiment ce qui s'est réellement joué, manipulés qu'ils sont par le psychopathe.

Cet aveuglement conduit l'homme à recommencer, deux ans plus tard. Le prédateur sexuel, après de nombreuses pirouettes, finit par être emprisonné. Remis en liberté, et après une altercation avec des défenseurs des droits des enfants, on l'inculpe pour de nouvelles charges. Désespéré à l'idée de retourner en prison, il finit par mettre fin à ses jours. La série se penchera donc sur l'arrivée de ce monstre dans les vies des Broberg, la manière dont il a su exploiter leur innocence et les monter les uns contre les autres pour parvenir à ses fins.