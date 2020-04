Les Agents du SHIELD saison 7 : le nouveau teaser dévoile un twist qui devrait plaire aux fans

Marvel vient de dévoiler un nouveau teaser pour la septième et dernière saison de sa série Les Agents du SHIELD. Ces quelques images dévoilent le voyage à travers le temps que les agents devront effectuer, et contient un twist qui devrait faire beaucoup parler les fans de la série.

La saison 7 de la série Marvel Les Agents du SHIELD à venir sera la dernière. Les héros tireront leur révérence après une dernière mission à l’enjeu très important. Marvel vient de dévoiler un teaser annonçant le voyage à travers différentes époques de l’équipe. Ces images annoncent aussi un twist qui devrait être reçu comme inattendu et excitant par les fans.

L’extrait dévoile l’intrigue principale de la saison. On apprend que les agents devront voyager à travers différentes époques dans leur dernière mission. Le teaser révèle ainsi que pour sauver le futur, ils devront retourner dans le passé. Et, dans les dernières images, un twist inattendu est annoncé par Daisy Johnson (Chloe Bennet) et Phil Coulson (Clark Gregg) : pour sauver le SHIELD, les agents devront sauver Hydra. Les fans devraient apprécier le retour de l’organisation criminelle précédemment implantée au sein de l’agence dirigée par Nick Fury.

Dernièrement, on apprenait que Daniel Sousa (Enver Ggjokaj), l’un des personnages d’Agent Carter, croiserait la route de l’équipe au cours d’un de leurs voyages dans le temps. Les agents se retrouveront donc à un certain moment dans les années 30.

Chloe Bennet très enthousiaste sur la dernière saison des Agents du SHIELD

Interrogée sur l’intrigue de cette dernière saison par Digital Spy, Chloe Bennet a confirmé que les agents voyageraient dans le passé, et donc que « le but est de retourner là où nous étions. » Elle a ensuite précisé : « Cela implique de voyager à travers différentes époques, et qui sait qui l’on croisera pendant notre voyage du retour, ou même s’il y aura un voyage de retour. »

L’actrice s’est ensuite montrée très enthousiaste sur le scénario et impatiente que les fans puissent découvrir la fin de la série, révélant que celle-ci était sa saison préférée avec la quatrième. Elle a aussi promis que l’histoire racontée récompenserait les fidèles fans du show, présent depuis ses débuts : « Pour les fans de la première heure, ça va être très, très fun. Quand vous avez fait six saisons et autant d’heures de télévision, c’est vraiment difficile pour les scénaristes d’avoir des idées pour la suite, et ils ont assuré. »

Ces déclarations devraient rendre les fans très optimistes sur la fin de la série. Le premier épisode de la dernière saison des Agents du SHIELD sera diffusé le mercredi 27 mai prochain aux États-Unis.