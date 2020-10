Les Animaniacs se dévoilent en rejouant une scène culte de Jurassic Park

Après avoir fait les beaux jours de la télé dans les années 90, "Animaniacs" revient en pleine forme pour son revival ! La série se paye même "Jurassic Park" dans une bande-annonce hilarante.

Animaniacs : le retour !

Animaniacs a été créée par Tom Ruegger et diffusée de 1993 à 1998. On y suit les aventures de Yakko, Wakko et Dot, les frères et sœurs Warner. Ces héros de cartoons un peu fous sont créés au début de l’âge d’or du cinéma américain. Le problème, c'est qu'ils deviennent rapidement incontrôlables et sèment la panique dans les studios Warner Bros. Une seule solution pour mettre fin au calvaire : les enfermer dans le château d’eau historiquement symbolique du studio. Un procédé qui s'avère inefficace puisque les trois s’en échappent régulièrement pour vivre toutes sortes d’aventures.

Ils croisent parfois le chemin de Minus et Cortex, deux souris de laboratoire qui rêvent de conquérir le monde. Très appréciées des fans, elles auront droit à leur propre série spin-off diffusée entre 1995 et 2001.

La série Animaniacs est rapidement devenue populaire. Il faut dire qu'elle réussit l'exploit de plaire à plusieurs tranches d'âges. Les enfants y trouvent un dessin animé plein d'humour et de fantaisie, en plus de nombreux messages éducatifs. Les adultes, eux, s'amusent des nombreuses références à la culture pop et aux films qui ont marqué l'histoire du cinéma.

Animaniacs Park

On apprenait il y a quelques mois qu'une nouvelle version du dessin animé était en préparation. Steven Spielberg est producteur exécutif de ce revival des Animaniacs via sa société de production Amblin Television. La nouvelle bande-annonce parodie justement un de ses plus grands succès au box-office.

C'est en effet Jurassic Park qui a droit à une gentille moquerie de la part des frères (et de la sœur !) Warner. Nous retrouvons les personnages d'Alan Grant et d'Ellie Sattler, interprétés respectivement dans les films par Sam Neill et Laura Dern. Ils rejouent une des premières scènes iconiques du film. Ce coup-ci, ce ne sont pas les dinosaures qui sont éteints, mais les trublions Warner. On les voit pourtant arriver de loin dans le soleil levant, leurs ombres formant celle d'un diplodocus. Les trois espiègles caractères se dévoilent alors et une version animée de Spielberg, qui reprend le rôle de John Hammond, le créateur du parc, en rigole déjà. On découvre enfin que le Dr Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum dans la franchise, est assis à l'arrière de la voiture.

La parodie continue tout en donnant des informations sur la série à venir. Il ne s'agit pas de rediffusion mais bien d'un show original avec de nouvelles histoires et un design tout neuf. Le Spielberg cartoon annonce la présence de deux autres personnages phares de la série originale : Minus et Cortex.

Les fans de Jurassic Park s'amuseront de retrouver dans cette bande-annonce les dialogues et situations du film d'origine revisités à la sauce Animaniacs.

Version originale

La mise en chantier de cette nouvelle mouture des Animaniacs a été possible grâce à l'association de Warner Bros. Domestic Television Distribution et Hulu. Ce partenariat comprend également un accord qui fait du service de streaming américain le diffuseur exclusif du show. Ce qui signifie que ce dernier peut proposer l’intégralité des 99 épisodes de la série originale. Et cela inclut aussi les spin-offs Minus et Cortex, et la collection complète des Tiny Toons.

Les Animaniacs réanimeront leur folie dès le 20 novembre sur Hulu. Et on espère qu'une chaîne ou un service de streaming diffusera la série en France.