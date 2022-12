Les Anneaux de pouvoir : découvrez les premières images des décors de la saison 2

Après la diffusion de la première salve d'épisodes de la série "Les Anneaux de pouvoir", découvrez en images un nouveau - et impressionnant - décor, prévu pour la saison 2.

Les Anneaux de pouvoir : changement de cap

Pour rappel, les évènements narrés dans Les Anneaux de pouvoir se déroulent lors du Second Âge, et s'articulent autour de la création des fameux anneaux. L'occasion pour les spectateurs de retrouver des protagonistes qu'ils connaissent bien, à savoir Galadriel, mais aussi Elrond. Si la série n'a clairement pas mis tout le monde d'accord, force est de reconnaître que ses décors sont tout bonnement sublimes. En posant ses valises en Nouvelle-Zélande, la production a décidé de marcher sur les traces de la trilogie de Peter Jackson. Ainsi, ils ont utilisé de célèbres studios du pays, mais aussi nombre d'époustouflants décors naturels.

Les Anneaux de pouvoir saison 1 © Prime Vidéo

Popularisée par la saga adaptée des ouvrages de Tolkien, l'île reçoit chaque année de nombreux touristes désireux de découvrir les lieux de tournages, et ainsi s'immerger dans l'univers de la Terre du Milieu. Cependant, Les Anneaux de pouvoir se délocalise pour la saison 2 ! Au revoir la Nouvelle-Zélande, direction le Royaume-Uni.

Un choix probablement motivé par des questions économiques et pratiques. Lors d'une interview, Lindsey Weber, l'une des productrices de la série, a confié que le départ avait été "dur" à la fin du tournage de la saison 1. Un moment d'émotion, puisque les équipes savaient déjà qu'elles ne reviendraient pas sur l'île pour la salve d'épisodes à venir. Il s'agira donc d'une première, puisque, jusqu'alors, toutes les adaptations y ont été filmées.

Les décors de la saison 2 se dévoilent

Alors que les préparatifs pour la saison 2 avancent à grands pas, des photos aériennes représentant un superbe décor à venir font le tour du web. Ces clichés ont été partagés sur Reddit par l'utilisateur u/yakadoodle123, puis partagées sur Twitter par Fellowship of Fans, un compte fan de la célèbre saga. On vous laisse découvrir ces renversantes images ci-dessous !

Sur les clichés, on découvre un décor majestueux et architecturalement riche. On ainsi peut apercevoir plusieurs façades de bâtiments, ainsi qu'un belvédère ouvragé au centre d'une place circulaire - mention spéciale au topshot, qui le met tout particulièrement en valeur. Le décor n'est pas sans rappeler l'esthétique elfique. En ce sens, nombre d'utilisateurs imaginent qu'il s'agit là du royaume d'Eregion, déjà aperçu en saison 1. Mais ce n'est pas tout !

Une autre image a également fait sensation parmi les internautes. Cette fois, il s'agirait à priori d'un pan de Numenor, la fameuse citée aux faux airs d'Atlantide découverte dans la série. Vous pouvez vous faire une idée ci-dessous :

Nombre d'internautes saluent le choix de la production de poser ses valises au Royaume-Uni, et ce, pour une raison très spécifique. Selon eux, ce changement de lieu devrait faire exploser le nombre de photos volées des tournages, qu'ils attendent avec une impatience non-dissimulée. Une curiosité compréhensible, puisqu'il faudra attendre au moins 2024 pour visionner la suite de la série produite par Amazon. Si l'on en sait que peu sur la suite des évènements, Vernon Sanders, à la tête des studios, a confié à nos confrères de Deadline que le rythme serait bien plus intense en saison 2. Un choix somme toute logique, puisque la saison 1 fait office de - trop ? - longue exposition...