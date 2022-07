Les Anneaux de pouvoir : Sauron se laisse entrevoir dans la nouvelle bande-annonce

La série "Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir" s'est dévoilée un peu plus à l'édition 2022 de la Comic-Con, pour le plus grand bonheur des fans...

Les Anneaux de pouvoir : des milliers d'années avant Frodon

Série la plus chère de l'histoire pour laquelle Amazon a dépensé sans compter, déboursant la jolie somme de 465 millions de dollars en plus des 250 millions pour obtenir les droits d'adaptation d'après Variety, Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir est l'un des événements télévisuels de l'année, au même titre que House of the Dragon. Le programme basé sur l'oeuvre colossale de J.R.R. Tolkien se déroulera durant le Deuxième Âge de la Terre du Milieu, soit environ 3000 ans avant la quête de Frodon et de la Communauté.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ©Prime Video

Une époque où la paix règne et où Sauron s'apprête à la perturber, comme l'annonce Galadriel (Morfydd Clark) à Elrond (Robert Aramayo) dans le somptueux teaser dévoilé le 14 juillet dernier. La série fera voyager les spectateurs à travers les forêts elfiques du Lindon, le royaume de Númenor ainsi que les Montagnes de Brume. Un univers où seront forgés "trois anneaux pour les rois Elfes sous le ciel, sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône".

Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova, Maxim Baldry et Peter Mullan complètent la distribution du programme créé par Patrick McKay et John D. Payne. À la réalisation, on retrouve J.A. Bayona, Wayne Yip et Charlotte Brändström.

La série se dévoile un peu plus à la Comic-Con

Bien qu'une vidéo promotionnelle avait déjà été dévoilée il y a quelques jours, Amazon insiste un peu plus sur sa superproduction à l'occasion de la Comic-Con de San Diego. Une nouvelle bande-annonce (en une d'article), encore plus longue, a été présentée et mise en ligne. En plus de présenter davantage l'intrigue et les personnages, on notera l'évocation du nom de Sauron. Le grand antagoniste du Seigneur des anneaux se laisse même entrevoir (du moins un bout de son bras). Une image qui devrait donner des frissons aux fans qui attendent la série.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir est à découvrir sur Prime Video dès le 2 septembre 2022.