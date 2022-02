Les Anneaux de Pouvoir : un teaser spectaculaire de la série Amazon dévoilé lors du Super Bowl

Presque 20 ans après la sortie du "Retour du roi" sur nos écrans, l'oeuvre de J. R. R. Tolkien va refaire l'événement, sur le petit écran cette fois. La série "Les Anneaux de Pouvoir" arrive en septembre prochain sur Amazon et un sublime premier teaser a été dévoilé durant le Super Bowl.

Le Seigneur des anneaux : Amazon veut son blockbuster

En 2019 s'est achevé Game of Thrones, le blockbuster de fantasy le plus ambitieux connu sur petit écran. Une série qui restera dans les annales et qui a repoussé tout ce que l'on connaissait jusqu'alors d'un strict point de vue financier. Les Anneaux de Pouvoir est un programme du même genre qui compte bien frapper encore plus fort. Une production Amazon pour son service Prime Video, et dont le premier teaser donne déjà des frissons (vidéo en tête d'article).

N'ayez crainte, il ne s'agit pas d'une nouvelle adaptation de la trilogie Le Seigneur des anneaux déjà portée au cinéma par Peter Jackson. L'intrigue se déroulera bien avant, lors du Second âge de la Terre du Milieu. Un contexte qui permettra d'explorer d'autres contrées, de rencontrer des nouveaux personnages et d'en retrouver quelques anciens. Le scénario a soigneusement été préservé pour le moment. Il sera forcément question de Sauron, ainsi que de la citée Númenor puis de tout ce qui précède la Dernière alliance des elfes et hommes. Ceux qui sont passionnés par l'univers du Seigneur des anneaux doivent déjà s'attendre à quelques passages obligé.

Les Anneaux de Pouvoir ©Amazon Studios

La série se dévoile lors du Super Bowl

Amazon a ainsi décidé de profiter du Super Bowl 2022 pour révéler premier un teaser de la série Les Anneaux de Pouvoir ! Une vidéo d'une durée d'une minute, que l'on trouve forcément trop courte mais qui présente déjà quelques visions splendides. On y aperçoit plusieurs personnages déjà présentés, mais surtout on découvre un monde magnifique, avec des paysages époustouflants et une première créature bien menaçante. On rappelle qu'un beau budget de plus de 450 millions de dollars a été mobilisé uniquement pour la première saison. De quoi en faire la série la plus chère de l'histoire du petit écran, et peut-être la plus spectaculaire. !

Cette présentation ne peut que donner envie d'en voir plus, avec son montage d'images qui laisse deviner de l'aventure, des chevauchées héroïques et des batailles, de la romance. On peut espère que ce teaser soit un premier avant-goût avant la mise en ligne d'un trailer dans les semaines à venir. D'après un rapport récent de la part de Vanity Fair, le scénario mêlera énormément d'intrigues différentes, avec une concentration temporelle par rapport aux écrits de Tolkien afin de limiter les ellipses qui auraient perdu le public. Un programme riche nous attend donc et il sera à découvrir à partir du 2 septembre prochain.