Les Aventures du jeune Voltaire sur France 2 : c'est quoi cette série ?

Les Aventures du jeune Voltaire, programme français inédit en quatre épisodes, arrive en grande pompe sur France 2. La série s'inscrit comme un biopic qui s'intéresse - comme l'indique son titre - à la jeunesse de François-Marie Arouet, dit Voltaire. On y suit l'ascension du jeune homme, qui connut mille péripéties. Saviez-vous que Voltaire avait été embastillé ? La série met en scène l'existence trépidante d'un homme depuis entré dans l'Histoire. Plus que tout, le programme promet d'expliciter la question suivante : comment devient-on Voltaire ?

Les Aventures du jeune Voltaire plonge en plein XVIIIe siècle, à Paris. On y suit alors le passionné jeune auteur occupé à défendre ses idées novatrices dans un monde plein de perfidie et d'injustice. Pour la petite histoire, les équipes de tournage se sont établies au château de Chantilly pour recréer la cour de Versailles qu'on voit dans la série !

Derrière le nouveau programme de France 2, Alain Tasma Georges-Marc Benamou et Henri Helman. Le premier est un vétéran de la télévision française. Auteur et réalisateur, sa filmographie est plus que fournie : il est le créateur de la série Les Bleus. Georges-Marc Benamou, scénariste est producteur, a notamment écrit Le Promeneur du Champ de Mars . Enfin, Henri Helman est un auteur-réalisateur avec un penchant prononcé pour les œuvres historiques et les biopics. Il a ainsi écrit sur Charlotte Corday, Louis XI ou encore le cardinal de Richelieu !