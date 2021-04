Les Bracelets rouges : la version originale et l'adaptation française débarquent sur Salto

La série "Les Bracelet rouges" est enfin disponible sur la plateforme Salto. Et elle n'arrive pas seule, puisque l'adaptation française est également accompagnée de sa version originale espagnole "Polseres Vermelles". L'occasion de découvrir la série sous un nouvel angle !

Les Bracelets rouges : une série aux origines catalanes

La plateforme Salto propose la série Les Bracelets rouges dans sa version originale, mais également son adaptation française qui a cartonné à la télévision. En effet, la série à vue le jour en Espagne, sous le titre de Polseres vermelles qui est inspirée de la vie de son créateur, Albert Espinosa. Il est atteint d'un cancer à l'âge de 14 ans et grandi donc au sein du milieu hospitalier jusqu'à ses 24 ans. C'est dans cet environnement-là qu'il s'est entouré d'enfants de son âge. Cette bande d'amis s'est très vite appelée les bracelets rouges en référence à ceux qu’ils devaient porter au sein de l’hôpital.

Ainsi, il a raconté son histoire personnelle premièrement dans un livre intitulé Le Monde du soleil, puis, dans un second temps, il en fait une série sous forme de fiction avec Polseres vermelles. Le succès a été immédiatement au rendez-vous et a suscité de nombreuses adaptations dans le monde entier. En effet, de nombreux pays, comme la France, les États-Unis, l’Italie ou encore le Chili se sont inspirés de cette série pour créer leur propre version.

Polseres vermelles © Televisio de Catalunya, S.A. 2010

La version originale espagnole est sortie pour la première fois en janvier 2011, sur la TV3 en Catalogne. Elle est composée de 28 épisodes répartis sur 2 saisons. La série retrace donc une histoire d'amitié entre de jeunes adolescents atteints de maladies graves qu'ils doivent combattre. Surmontant différents obstacles, avec la volonté de vivre pleinement leur vie, ces six ados nous font partager leur désir de rire, de tomber amoureux, et de découvrir de nouvelles choses.

Une version française touchante et réaliste

L'adaptation française a été diffusée sur TF1 en février 2018, et a su séduire les téléspectateurs qui ont répondu présent. Les audiences le prouvent, rappelons que la série a cumulé 6 millions de téléspectateurs lors d'une semaine de diffusion. Les Bracelets rouges, contrairement à sa version originale, est composée de 3 saisons. Le dernier épisode de la série fut diffusé à la télévision en avril 2020. À la fois déchirante et exaltante, la série a réussi à s'imposer malgré un scénario relevant du défi : décrire le quotidien de jeunes enfants et adolescents atteints de maladies très graves.

Portée par de jeunes comédiens talentueux comme Audran Cattin, Tom Rivoire, Louna Espinosa, Azize Diabaté Abdoulaye, Marius Blivet , Esther Valding, la série a su conquérir le cœur des téléspectateurs français. Tout comme la version originale, le scénario retrace les histoires personnelles de ces patients qui lutte pour vaincre leur maladie respective. À travers cela bien d'autres sujets sont abordés comme l'amour, l'acceptation, la tolérance, l'espoir. Plusieurs personnalités connues ont prêté leurs traits aux personnels hospitalier et aux proches des enfants. On retrouve notamment, Michaël Youn, Pascal Elbé, Camille Lou, Guy Lecluyse, Cristiana Reali ou encore Aure Atika, pour ne citer qu'eux.

Les Bracelets rouges © VEMA PRODUCTIONS, TF1

Le scénariste et réalisateur Nicolas Cuche, aux commandes de la saison 3 a annoncé que la chaîne travaillait sur une suite qui prendrait la forme d'un "reboot", centrée majoritairement sur de nouveaux personnages de patients dans le même hôpital. Il se livre pour Allociné :

Pour moi, il était clair dès le début de la saison 2 qu'il fallait poursuivre avec une saison 3. Il était primordial de montrer les personnages dans leur vie d'après l'hôpital et on n'avait pas du tout envie de les quitter, moi le premier. Je suis très attaché à cette bande de comédiens qui a grandi sous nos yeux et qui est merveilleuse. Mais je savais aussi qu'on ne pouvait pas faire durer leurs aventures éternellement. La saison 3 clôture bien leurs histoires. Je ne travaillerai pas sur la saison 4, mais je sais qu'elle est en écriture.

Malheureusement, la crise de coronavirus empêche d'avancer dans son développement et ses éventuelles dates de tournage. Cependant, la plateforme Salto propose de voir et revoir la série Les Bracelets rouges et même dans sa version originale ! L'occasion de patienter avant l'arrivée de la saison 4 et de découvrir la série d'un nouvel œil.