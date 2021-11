Les Chroniques de Spiderwick : une série en préparation sur Disney+

Plus de 10 ans après la précédente adaptation, "Les Chroniques de Spiderwick" sont reprises par Disney sur le petit écran. Cette fois, il s'agira d'une série prévue sur la plateforme de la firme. Le projet vient d'être annoncé lors du Disney+ Day.

Les Chroniques de Spiderwick passent sur Disney+

Avant d'être un film en 2008, Les Chroniques de Spiderwick c'est une saga de fantasy pour les adolescents. Son passage dans les salles obscures n'a donné lieu qu'à seul opus, alors qu'on aurait pensé qu'il y avait l'occasion de développer une aventure sur la durée. 13 ans après, l'univers créé par le tandem Holly Black/Tony DiTerlizzi s'apprête à faire son retour sur nos écrans. Mais sur le petit, cette fois.

Lors du Disney+ Day, une série Les Chroniques de Spiderwick a été annoncée. Comme Percy Jackson, un autre univers déjà exploré au cinéma va faire son retour sur la plateforme de streaming. Ces tentatives ont tout d'une seconde chance pour des licences qui n'ont peut-être pas apporté pleinement satisfaction par le passé. Sans s'avancer sur une quelconque date d'arrivée, Disney se contente de simplement dévoiler que le projet est sur le feu et ne manquera pas de nous en reparler quand il sera plus avancé.

C'est quoi cette saga ?

À l'image de tant d'autres sagas dans le genre, il est question d'un monde magique et de créatures fantastiques. Les Chroniques de Spiderwick mettent en scène les enfants de la fratrie Grace. Quand Helen, leur mère, décide de quitter New York pour prendre un nouveau départ, Jared, Simon et Mallory n'ont pas d'autre choix que de la suivre. Ils atterrissent dans l'ancienne maison d'Arthur Spiderwick, un parent d'Helen. Si les bambins ne sont pas enchantés par la perspective de vivre ici, ils ne vont pas tarder à dénicher Le Guide Arthur Spiderwick du monde merveilleux qui vous entoure. À partir de ce moment, ils vont apprendre à découvrir un monde peuplés de créatures surnaturelles et comprendre qu'ils doivent s'opposer à Mulgarath, un ogre qui veut mettre la main sur le Guide.

Les Chroniques de Spiderwick ©Paramount Pictures

Deux cycles littéraires ont permis de développer le monde de Spiderwick. Le format sériel devrait permettre d'en restituer une bonne partie. Rien n'a été précisé sur l'intrigue pour le moment. Comme le film, il y a des chances pour qu'elle reprenne les éléments du premier cycle avec le trio Jared/Simon/Mallory.