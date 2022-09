Les Combattantes : c'est quoi cette nouvelle série événement de TF1 avec Audrey Fleurot ?

Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou et Sofia Essaïdi sont de retour sur TF1 dans une toute nouvelle fresque romanesque sur fond de Première Guerre mondiale, intitulée "Les Combattantes".

Les Combattantes : les femmes à l'honneur

Trois ans après le succès de la série Le Bazar de la Charité, la productrice Iris Bucher et le réalisateur Alexandre Laurent se réunissent à nouveau pour proposer une toute nouvelle série inédite : Les Combattantes. Les équipes se reforment donc pour illustrer le destin de quatre femmes lors de la Première Guerre mondiale. La chaîne souhaite mettre en avant ces différentes histoires qui soulignent l'importance des femmes à cette époque. En effet, lorsque les hommes étaient au front, les femmes ont occupé une place centrale dans la société, en faisant tourner l'économie du pays.

Les Combattantes ©TF1 Production

Voici le synopsis de ce nouveau programme :

Septembre 1914. Depuis quelques semaines, les combats font rage. Dans un petit village de l’est de la France, à quelques kilomètres de la zone allemande, quatre femmes se retrouvent projetées au cœur de l'horreur : Marguerite, prostituée parisienne aussi mystérieuse que flamboyante que l'on soupçonne d'être une espionne ; Caroline, épouse de Victor Dewitt, propriétaire d’une usine de voitures, parti au front. Elle se voit propulsée à la tête de l’entreprise familiale, défi colossal et inédit pour une femme du début du siècle ; Agnès, mère supérieure d’un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire. Dépassée par l’afflux de blessés, Agnès est de plus tourmentée et questionne ses choix de vie ; et Suzanne, jeune infirmière féministe en cavale depuis un avortement qui a mal tourné...

Un casting de choc

Les fans de la série Le Bazar de la charité, sortie trois ans plus tôt sur TF1, auront le plaisir de retrouver une bonne partie du casting dans Les Combattantes. En effet, on retrouvera donc Sofia Essaïdi, qui a joué récemment dans la série à succès La Promesse. Il y aura également Camille Lou, l'interprète de Florence Gallo dans Je te promets. Julie de Bona, quant à elle, est l'héroïne de Peur sur le lac. Et pour finir, la très populaire Audrey Fleurot, qui incarne Morgane Alvaro dans la série à succès HPI.

Les Combattantes ©TF1 Production

Les destins de ces femmes très différentes seront également rythmés par les actions de certains hommes. Le casting est donc complété par Tom Leeb, déjà vu dans Infidèle ou Plan B mais aussi Yannick Choirat, Grégoire Colin ou encore Mikaël Mittelstadt personnage récurent dans Ici tout commence et Maxence Danet-Fauvel.

Quand les destins se croisent

A quelques kilomètres seulement de la zone allemande, ces différentes femmes vont voir leurs destins s'entremêler. Audrey Fleurot joue une prostituée parisienne très mystérieuse, et on la soupçonne d'ailleurs d'être une espionne. De son côté, Sofia Essaïdi incarne l'épouse de Victor Dewitt, propriétaire d’une usine de voitures parti au front, qui se fixe donc le challenge de reprendre en main l'entreprise en son absence. Camille Lou quant à elle, se glisse dans la peau de Suzanne, une infirmière portée par ses idées féministes et qui est en cavale depuis un avortement qui a mal tourné. Pour finir, Julie de Bona incarne la Mère supérieure d’un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire.