Les combattantes : découvrez le casting de la prochaine série de TF1

TF1 lance le tournage de sa prochaine série "Les combattantes". Nous y suivrons le quotidien de quatre femmes aux trajectoires de vies différentes durant la Première Guerre mondiale. Le casting réunira des actrices bien connues du public français, déjà vues dans "Le Bazar de la charité" ou "La Promesse".

Les combattantes : une nouvelle série historique

La série Les combattantes est une nouvelle production made in TF1, dont le tournage va bientôt débuter. Constituée de 8 épisodes de 52 min, la série est réalisée par Alexandre Laurent qui était déjà derrière la caméra pour Le Bazar de la charité. Les scénarios des épisodes, quant à eux, sont pensés par Camille Treiner et Cécile Lorne. Ce projet de série en costumes est produit par Iris Bucher (Quad Drama).

Cette fiction suivra le quotidien de quatre femmes aux destins bien différents durant la Première Guerre mondiale. Pendant que les hommes étaient au front, les femmes ont occupé une place centrale dans la société et ont fait tourner l'économie du pays. Dans les champs, les commerces ou à l'usine, ce sont elles qui se sont démenées pour survivre et élever leurs enfants.

La chaîne souhaite mettre en avant ces différentes histoires. On retrouve donc quatre personnalités féminines fortes aux profils très différents. Effectivement, chacune de ces femmes exerce une profession différente. Cela permet d'exposer plusieurs points de vues, ainsi que des classes sociales différentes. L'une d'entre elle est une none, l'autre infirmière, il y a également une prostituée et une patronne d'industrie.

Le Bazar de la charité © Quad Drama

Un casting avec des talents maison de TF1

Le casting de la série Les combattantes regroupe des actrices bien habituées de la chaîne, car la plupart ont déjà incarné des personnages dans de nombreuses séries TF1. En effet, on retrouve parmi ces quatre femmes aux destins entremêlés Sofia Essaïdi, qui a été vue récemment dans la série à succès La Promesse. Il y aura également Camille Lou l'interprète de Florence Gallo, la mère de famille dans Je te promets. Julie de Bona quant à elle, est l'héroïne de Peur sur le lac et, pour finir, la très populaire Audrey Fleurot.

Les trois dernières actrices ont également jouées dans l'autre célèbre série historique proposée par la chaîne, Le Bazar de la charité, qui avait été diffusée en 2019 avant d'être proposée sur catalogue Netflix. Le tournage de Les combattantes commence très bientôt et se déroulera dans les Vosges entre le 15 mai et le 22 juillet. La production recherche actuellement des figurants hommes âgés entre 18 et 40 ans pour interpréter des Poilus ainsi que des militaires allemands.