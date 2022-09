Les Combattantes sur TF1 : ces scènes difficiles à tourner pour Audrey Fleurot

TF1 poursuit la diffusion de sa mini-série événement "Les Combattantes". Le tournage d'envergure a nécessité beaucoup de moyens et Audrey Fleurot, qui incarne Marguerite, se souvient de plusieurs scènes difficiles à tourner.

Les Combattantes : une série de taille !

Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou et Sofia Essaïdi sont de retour sur TF1 dans une toute nouvelle fresque romanesque sur fond de Première Guerre mondiale, intitulée Les Combattantes. Les producteurs de la série Le Bazar de la Charité ont vu juste en rassemblant à nouveau une partie du casting de choc, car les deux premiers épisodes de la série ont réuni en moyenne 5,11 millions de téléspectateurs, offrant ainsi à TF1 la tête des audiences face à L'amour est dans le pré, selon Médiamétrie.

Il faut dire que cette fiction historique a demandé énormément de moyens. Le programme a nécessité 1380 costumes, 600 uniformes d'époque, la construction de 8 ambulances à l'identique de celles de 14-18, l'utilisation de 200 vieilles voitures et enfin 130 chevaux. Audrey Fleurot, qui incarne une prostituée venue de Paris pour se rapprocher du front, se souvient encore des scènes très difficiles à tourner.

Les Combattantes ©TF1 Production

On peut lire ses anecdotes dans le dossier de presse de la série :

Toutes les scènes de groupe, avec beaucoup de figuration, mettaient aussi énormément de temps à s’organiser. C’était à chaque fois un véritable péplum à mettre en place pour être réglé au millimètre près dans un temps limité. Il y avait toute une chorégraphie avec les avions, les soldats, les chevaux et les ambulances… Elles roulaient d’ailleurs très mal et calaient en permanence. Le pire étant les voitures d’époque avec la manivelle. Mais caler en plein milieu d’une séquence revenait à devoir replacer tout le monde et perdre un temps considérable. Nous avions donc une sacrée pression sur nos épaules en conduisant ces vieux véhicules !

Marguerite au cœur du champ de bataille

Marguerite, cette prostituée venue de la capitale, se fait embaucher dans un bordel de campagne où sa beauté et son charisme suscitent convoitises et jalousies. Mais elle cache à tous ses véritables motivations. Cette dernière va donc s'approcher au plus près du combat, jusqu'à se retrouver sur le champ de bataille. Ces scènes d'action ont également été très difficiles à tourner pour Audrey Fleurot :

Nous avons beaucoup tourné en extérieur. Ce n’était pas facile à cause des intempéries mais cela apporte une belle dimension à la série. Je me rappelle surtout la séquence dite Il faut sauver le soldat Ryan où je me suis retrouvée au milieu des explosions sur le champ de bataille. C’était très compliqué à mettre en place, notamment pour que les artificiers puissent déclencher les explosions au bon endroit.

Marguerite (Audrey Fleurot) - Les Combattantes ©TF1 Production

L'actrice a dû faire beaucoup de répétitions dans des conditions très complexes :