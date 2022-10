La série historique "Les Combattantes" touche bientôt à sa fin sur TF1. Une question se pose alors, les quatre actrices présentes vont-elles se retrouver dans un autre programme ? Il semblerait que la productrice Iris Bucher ait déjà sa petite idée... On vous en dit plus.

Les Combattantes : une série qui plaît !

Les fans de la série Le Bazar de la charité, sortie trois ans plus tôt sur TF1, ont eu le plaisir de retrouver une bonne partie du casting dans Les Combattantes. En effet, on retrouve Sofia Essaïdi, qui a joué récemment dans la série à succès La Promesse. Il y a également Camille Lou, l'interprète de Florence Gallo dans Je te promets. Julie de Bona, l'héroïne de Peur sur le lac. Et pour finir, la très populaire Audrey Fleurot, qui incarne Morgane Alvaro dans la série à succès HPI.

Iris Bucher, la productrice, et Alexandre Laurent, le réalisateur, ont souhaité réunir à nouveau ces actrices dans d'autres aventures bien différentes. Il faut croire que ce pari porte ses fruits, puisque les audiences sont bonnes ! En effet, le lundi 3 octobre, Les Combattantes s'est encore positionné à la tête des audiences avec 4,59 millions de téléspectateurs.

Un nouveau projet en préparation ?

Nos confrères d'Allociné ont récemment questionné la productrice à propos d'une possible suite réunissant à nouveau le casting du Bazard de la Charité. Il semblerait que cette dernière ait déjà une nouvelle histoire en tête. De plus, selon les informations du Figaro, ce projet serait en cours de développement et pourrait se dérouler durant les Trente Glorieuses. En juin dernier, Iris Bucher délivrait quelques infos supplémentaires :

On a très envie de continuer. Ça ne dépend pas que de moi. Mais on y réfléchit. On a commencé à travailler sur un autre projet, mais il est encore trop tôt pour en parler. Il fallait trouver la bonne idée concernant l'époque à laquelle se déroulerait la série, la bonne équipe de scénaristes, et là je pense qu'on a un alignement de planètes plutôt sympa.

Les Combattantes ©TF1 Production

Si pour le moment rien n'est confirmé, les comédiennes, elles, semblent déjà bien emballées par ce nouveau projet. Audrey Fleurot se montre déjà partante au micro de nos confrères.

Ce dont m'a parlé Iris est très excitant. Je trouve que c'est une bonne idée car ça renouvelle beaucoup la forme. Donc pourquoi pas.

Cette idée de troisième série issue de la même franchise a également séduit Julie de Bona, qui incarne la Mère supérieure d’un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire.

J'ai entendu parler un peu du projet, ça a l'air super. Mais de toute façon j'avais dit oui avant de connaître l'époque car je fais totalement confiance à Iris et Alexandre. Et tout ce que je peux dire c'est qu'Iris a trouvé une très bonne époque.

Le projet va-t-il être validé et les stars arriveront-elles à accorder leurs emplois du temps déjà bien chargés ? Affaire suivre...