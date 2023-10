Les coulisses du grand moment culte de cette série sur Netflix

Les auteurs de la série "Brooklyn Nine-Nine", show comique mené par Andy Samberg, reviennent sur les coulisses de la fameuse ouverture d'un épisode de la cinquième saison, considérée comme le plus grand moment de la série.

Une des introductions les plus drôles de l'histoire des séries

Combien de scènes géniales, cultes, ont été écrites, conçues au dernier moment ? Sur un coin de table, comme une folie, sans forcément avoir beaucoup d'espoir quant à savoir si ça serait gardé au montage final ? C'est ce qui s'est passé pour la série Brooklyn Nine-Nine, série comique policière initialement diffusée sur la Fox puis NBC et maintenant sur Netflix. Pour cette série, composée de 8 saisons et 153 épisodes, la grâce a touché ses auteurs à plusieurs reprises, mais tout particulièrement pour l'introduction, le "cold open" de l'épisode 17 de la saison 5.

Cette scène consiste en un line-up de suspects au commissariat. On ne sait d'abord pas pourquoi ils sont réunis - ce qui fait toute la saveur de la scène -, mais la témoin présente explique qu'elle a entendu celui qu'ils cherchent chanter "I Want It That Way" des Backstreet Boys. Jake (Andy Samberg) décide alors de les faire chanter chacun, puis tous ensemble. Fan de la chanson, il est ravi du résultat, ayant complètement oublié l'identification du coupable. Une scène hilarante et culte, considérée par les fans de Brooklyn Nine-Nine comme le plus grand moment de la série.

L'équipe de Brooklyn Nine-Nine raconte les coulisses

Dans une grande interview réalisée par GQ, les auteurs de Brooklyn Nine-Nine, accompagnés de certains comédiens de la scène en question, sont revenus sur sa fabrication. Ils racontent notamment qu'ils ne pensaient pas pouvoir obtenir les droits de la célèbre chanson. Le producteur exécutif Luke Del Tredici a expliqué :

Je m'en souviens assez bien. J'étais avec Dan Goor et Jeff, on terminait la réécriture de l'épisode et il commençait à être tard. (...) On était en train de se mettre vraiment en retard, alors Dan m'a envoyé voir les scénaristes pour leur demander d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire et réfléchir à une séquence d'ouverture. (...) J'avais une idée de Jake qui essayait de faire chanter un groupe de suspects pour lui. L'idée à la base était une chanson Disney, ce qui ne serait jamais passé. Et puis quelqu'un - j'aimerais vraiment me souvenir qui précisément - a eu l'idée de la chanson des Backstreet Boys.

Co-producteur de la série, Justin Noble enchaîne en déclarant qu'ils savaient que c'était très drôle, mais lui pensait "que jamais ils n'auraient le droit de le faire. Faire payer une chaîne pour une chanson destinée à une série comique, c'était du jamais vu. Ils étaient drôlement radins à ce sujet."

Luke Del Tredici poursuit alors en détaillant le planning. La séquence, écrite un mardi soir, serait lue avec les comédiens de Brooklyn Nine-Nine le lendemain dès 10h30. "Une chanson connue peut coûter entre 30 000 et 100 000 dollars. Ça peut être plus cher si vous changez les paroles. D'une certaine manière, on s'est dit que Matt, producteur de la série, le ferait si ça marchait bien au moment de la lecture. (...) Immédiatement, ça a fonctionné. C'était parfait."

Des producteurs convaincus

À ce moment, tout le monde est donc convaincu que cette scène doit être produite. Mais le line producer, en charge du financement, tempère l'enthousiasme en indiquant qu'il n'est pas certain d'avoir les fonds pour que la série s'offre "I Want It That Way". Le scénariste Jeff Topolski détaille alors :

J'ai passé une journée à chercher d'autres chansons, et toutes celles libres de droit sont anciennes, ringardes. C'était du style "Elle descend de la montagne à cheval". Après ça, les producteurs ont dit : "Ok, on va trouver une solution." Ça a été un immense soulagement. Tout est allé très vite. On a fait la lecture de la scène un mercredi, et on l'a tournée le lundi suivant.

Concernant le tournage, les comédiens présents se souviennent. Arrivés une heure avant le début du tournage, ils ne se connaissent pas et passent donc 10 minutes à s'harmoniser ensemble. Adam Bucci, qui joue le suspect n°2 raconte que le réalisateur et les producteurs leur ont dit :

"Ok coupez, vous sonnez beaucoup trop justes. Ce n'est pas l'idée." J'ai donc essayé de baisser d'un ton, mais d'autres ont continué à chanter "juste". J'ai vu plus tard des commentaires qui disaient "N°2 est "plat"", et j'étais tellement vexé. C'est ma chance de me racheter, cette interview.

Cinq ans après sa diffusion, cette ouverture d'épisode est considérée comme un moment parfait de comédie, aussi parce qu'elle ne nécessite pas de connaître la série pour en saisir tout l'humour. Une réussite grandiose, et une scène de télévision devenue légendaire.