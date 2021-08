Les créateurs de South Park viennent de signer un énorme deal avec la Paramount

Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de « South Park » viennent de signer un deal hallucinant avec la Paramount. Le duo va en effet gagner 900 millions de dollars pour la production de 14 films !

South Park : une sacrée histoire

Tout débute en 1997, lorsque Trey Parker et Matt Stone écrivent et réalisent le tout premier épisode de la série animée South Park. Corrosive, critique, irrévérencieuse, grossière, elle a séduit des millions de fans depuis plus de vingt ans, et demeure encore aujourd'hui un classique des séries animées pour adultes. Actuellement constituée de 23 saisons, un film et trois épisodes spéciaux, la série ne cesse de séduire des générations entières de fans. Et cette belle aventure ne semble pas être sur sa fin…

Un accord hallucinant !

Trey Parker et Matt Stone viennent de signer un accord monstrueux avec MTV Entertainment Studios, qui durera jusqu’en 2027. Cet accord comprend la production et la réalisation de 14 nouveaux films South Park, dont la diffusion sera réservée à la future plateforme Paramount+. 14 films ! Rien que ça. Le duo devra ainsi livrer deux films par an à la plateforme, et ce, à partir de cette année. Le deal en question renouvèle également la série South Park jusqu’à la saison 30. Quant au prix de cette union, il s’élève à 900 millions de dollars !

Selon Chris McCarthy, chef de la section divertissement chez Paramount Pictures, la société travaillera également avec Trey Parker et Matt Stone sur de nouveaux contenus originaux.

South Park ©Comedy Central

Ces nouveaux films seront donc diffusés exclusivement sur Paramount+. Une décision historique puisque les programmes South Park ont toujours été présentés sur Comedy Central. À cause de la pandémie de COVID-19, Trey Parker et Matt Stone n’ont pas sorti de nouvelle saison de leur série culte. Ils se sont contentés de proposer aux fans deux épisodes spéciaux d’une heure chacun. Trey Parker et Matt Stone se sont exprimés sur ce nouvel accord :

Nous avons hâte de reprendre les épisodes traditionnels de South Park, mais maintenant nous pouvons également essayer de nouveaux formats. C'est formidable d'avoir des partenaires qui tenteront toujours leur chance avec nous.

Amateurs de South Park, votre avenir sera donc radieux. Trey Parker et Matt Stone ont également fait la une des infos il y a peu, pour une toute autre histoire. En effet, les deux amis ont décidé de racheter la Casa Bonita. Il s'agit d'un célèbre restaurant, qui était au centre d'un épisode culte de la série, emmené par Cartman.