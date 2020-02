Les créateurs de The Good Place et Broad City s’allient pour une nouvelle série HBO Max

HBO Max vient de charger les créateurs de « The Good Place » et « Broad City » de développer une nouvelle série humoristique. Il s’agira d’une comédie noire qui suivra les aventures de deux amies.

HBO Max vient de commander une nouvelle série, qui sera développée par les créateurs de The Good Place et Broad City. Comme on pouvait s’y attendre, il s’agira d’une comédie noire, qui racontera les péripéties d’une jeune femme gâtée et marginalisée de 25 ans et de son improbable amie, une ancienne vedette de Las Vegas.

Un quatuor inédit pour une série qui promet

Le trio derrière Broad City, Paul W. Downs, Lucia Aniello et Jen Statsky, sera en charge de l’écriture de ce nouveau projet. Aniello réalisera également le pilote de la série, tandis que Mike Schur, à l’origine de The Good Place, mais aussi d’autres immenses cartons auprès du public comme l’adaptation américaine de The Office et Parks and Recreation, produira le nouveau projet avec sa boîte de production, Fremulon.

Downs et Aniello ont récemment écrit le scénario de la comédie portée par Scarlett Johansson, #Pire Soirée. Aniello réalisait également son premier long-métrage pour l’occasion, tandis que Downs apparaissait aussi à l’écran. De son côté, Statsky, qui avait écrit plusieurs épisodes de Parks and Recreation, était producteur exécutif de The Good Place jusqu’à l’arrêt de la série au le 30 janvier 2020. Ce n’est donc pas la première fois qu’il travaillera avec Schur, également producteur exécutif sur Brooklyn Nine-Nine, qui entame cette année sa septième saison.

Portée par Kristen Bell (Eleanor Shellstrop) et Ted Danson (Michael), The Good Place s’étendait sur 4 saisons, et a reçu des critiques très positives, rentrant ainsi dans la culture populaire. Elle a notamment reçu plusieurs prix aux Critics’ Choice Television Awards au fil des saisons.

Inspirée de la vie de ses deux interprètes principaux, Ilana Glazer et Abbi Jacobson, Broad City suivait quant à elle les aventures des deux compères, renommés Ilana Wexler et Abbi Abrams pour l’occasion. La sitcom avait elle aussi connu un énorme succès auprès du public.

L’attente autour de cette nouvelle série s’annonce importante, et la pression pèsera donc sur les épaules du quatuor. Reste à savoir si celui-ci parviendra à satisfaire un public qui sera très certainement exigeant.

Pas plus d’informations concernant le titre ou les détails de l’histoire n’ont pour l’instant filtré.